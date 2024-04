Šéf rozhodčích: Voženílkův gól neuznali správně. Cítím se jako Don Quijote, zlobí se kouč Třince

Odvolaný gól třineckého útočníka Daniela Voženílka (28) z úvodu druhé třetiny středečního druhého semifinále mezi hokejisty domácí Sparty a Oceláři nebyl uznán správně. V dnešním prohlášení to uvedl manažer rozhodčích Asociace profesionálních klubů (APK LH) Vladimír Pešina. Zároveň však přiznal, že výkon dvojice hlavních sudích Jakuba Šindela a Reného Hradila nebyl zcela přesvědčivý a bude mít vliv na jejich další nominace v průběhu vyřazovacích bojů.

Hraniční situace, která přinesla obhájcům titulu nejprve radost z vyrovnání na 1:1, ale po chvilce pak velké rozčarování, se odehrála po 26 sekundách druhého dějství. Voženílek při snaze o dorážku atakoval brankáře Jakuba Kováře a hokejkou mu zavadil o beton. Kotouč, který neměl v tu chvíli Kovář pod kontrolou, se vzápětí dokutálel za čáru. Třinečtí slavili gól, ovšem střídačka Sparty sáhla po trenérské výzvě a rozhodčí jeli přezkoumat situaci na videu.

Když padl jejich verdikt o tom, že Voženílek atakoval Kováře nedovoleně a gól nemůže platit, třinecký kouč Zdeněk Moták nevěřícně schoval hlavu do dlaní. "Co říct? Maturoval jsem z češtiny. Otázka Miguel de Cervantes – Don Quijote. Někdy mi to už připadá jako boj s větrnými mlýny. Myslím, že to všichni viděli...," uvedl na tiskové konferenci po utkání, které jeho tým ztratil gólem Michala Moravčíka v prodloužení a prohrává tak v sérii 0:2 na zápasy.

Pešina však má za to, že Hradil se Šindelem v daný moment rozhodli správně. "Včerejší semifinálový duel přinesl atraktivní podívanou, ale také řadu situací, které se dvojici hlavních rozhodčích nepodařilo vždy správně vyhodnotit. Nejvíc diskutovaný okamžik neuznané vyrovnávací branky hostí z 21. minuty však mezi ně nepatřil. Dle trendů i aktuálního výkladu pravidla 69.1 Pravidel ledního hokeje (Nedovolené bránění brankáři) tuto hraniční situaci posoudili správně a branka být uznána neměla," uvedl Pešina.

"Celkově však bohužel výkon hlavních rozhodčích v tomto utkání nedosáhl standardu, který bychom si představovali pro tuto vrcholnou fázi sezony, což bude zohledněno v dalších nominacích v pokračujícím play off Tipsport extraligy," doplnil.