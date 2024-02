Týden v extralize: Hokej místo skoků, tři hattricky v jednom dni a výhra pro Jágra

Tipsport extraliga se po reprezentační pauze vrátila v plné síle. Skvělý týden za sebou mají hokejisté Třince, kteří zvládli všechny tři zápasy a hlavně díky první útočné formaci si s předstihem zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Černou sérii protrhlo Kladno, jež v pátek vyhrálo po 17 ztrátách za sebou. Vrcholem týdne však bylo sobotní západočeské derby Karlových Varů s Plzní pod širým nebem. Kdo rozhodl o vítězství Indiánů, kolik bodů by v aktuálním rozpoložení nasbíral Martin Růžička a kdy naposledy padly tři hattricky za jeden hrací den? To vše v pravidelné rubrice Livesport Zpráv.

Hokej u skokanského můstku

Pošesté v historii se extraliga dočkala zápasu pod širým nebem. Potřetí za sebou ale zápas proběhl mimo Česko. Karlovy Vary vyzvaly Plzeň pod skokanským můstkem v německém Klingenthalu a ve své premiéře v české obdobě tradiční Winter Classic prohrály 2:5.

Plzeň pod širým nebem naskočila po více než osmi letech a před 13 tisícovkami fanoušků otevřela skóre již po 30 sekundách hry, kdy se prosadil Miroslav Indrák. Vary po dvou minutách srovnaly, zbytek zápasu ale patřil Indiánům. Gólem a dvěma nahrávkami řídili plzeňskou výhru Adrian Holešinský a Jan Schleiss.

"Jsem rád, že dorazilo tolik fanoušků. Bylo to nádherné pro oba kluby. Navíc jsme vyhráli, o to víc nás to všechny bavilo," uvedl Schleiss po svém prvním tříbodovém zápase v ročníku.

Oba týmy se musely poprat s provizorními podmínkami, které zápasy pod otevřeným nebem přinášejí. Nevalná kvalita ledu, malé kabiny a oproti hokejovým stadionům minimální pohodlí.

"Bylo jasné, že puk bude skákat a že v ledě budou rýhy, ale museli jsme se přizpůsobit. Vzpomněl jsem si na doby, kdy jsme jako malí kluci hráli hokej na rybníku. Připadali jsme si chvilku jak hobíci. Myslím, že nás to stmelilo," vyprávěl Schleiss.

Jediným minusem byla podle aktérů absence sněhu. "Mrzí to, ale sníh v dnešní době není v Evropě skoro nikde. Bylo by hezčí, kdyby to bylo celé bílé, ale i tohle bylo fajn. Panorama se skokanským můstkem je nádherné. To zatím nikde nebylo," líčil karlovarský kapitán Jiří Černoch.

Konec bídy

Dvanáct duelů bez bodu a sedmnáctizápasové čekání na výhru. Taková byla kladenská bilance před pátečním utkáním na ledě rozjeté Komety. Po první třetině Rytíři prohrávali 0:2 a nic nenasvědčovalo tomu, že by měli nelichotivou sérii přerušit. Ve zbytku základní hrací doby však nepříznivý stav srovnali a v prodloužení rozhodl Jaromír Pytlík.

"Všechno to z nás spadlo, ulevilo se nám. Měli jsme to v hlavě, a tak jsme aspoň přestali dělat ostudu," řekl střelec vítězné branky. Kladno od začátku prosince vyhrálo teprve třetí zápas a na dálku potěšilo hrajícího majitele Jaromíra Jágra, kterému o víkendu vyvěsili dres pod strop areny v Pittsburghu.

K výhře měli Rytíři našlápnuto i v nedělním duelu proti Plzni, v posledních třech minutách ale přišli o dvoubrankový náskok a v prodloužení inkasovali gól z hole Adrina Holešinského. Zápas rozhodla pětiminutová přesilová hra po faulu Christophera Marteneta, v níž Pzeň nejprve srovnala a nakonec i rozhodla.

“Je to hrozné. Darovali jsme soupeři pětiminutovou přesilovku, ve které bohužel dvakrát skóroval. Místo abychom měli tři body, tak máme jeden,” zlobil se asistent trenéra Pavel Skrbek. Rytíři bodovali ve dvou po sobě jdoucích zápasech poprvé od začátku ledna a stále mají teoretickou šanci vyhnout se baráži. Na předposlední Mladou Boleslav ztrácejí pět kol před koncem 12 bodů, takže ve zbytku základní části nesmějí zaváhat a naopak potřebují výraznou pomoc středočeského rivala.

Den plný hattricků

Střelci se v aktuálním ročníku extraligy činí. Ve 47 kolech nasázeli 24 hattricků, což je nejvíc od sezony 2012/2013, kdy v české nejvyšší soutěži řádili hokejisté z NHL. Jako poslední dal tři góly v jednom zápase českobudějovický Brant Harris, jenž v pátek pomohl Motoru k výhře v přestřelce nad Vítkovicemi.

Hned tři hattricky za jeden den byly k vidění v kompletním středečním 44. kole. Tři góly dali Filip Chlapík ze Sparty, Tomáš Filippi z Liberce a litvínovský Nicolas Hlava.

“Dal jsem dva góly v první třetině hrálo se mi proto docela dobře. Někdy to tam padá, jindy zase ne. Jsem určitě rád, že to tam spadlo dneska,” líčil po výhře 4:2 nad Plzní Chlapík.

Tři hattricky během jediného dne byly v extralize k vidění poprvé od prosince 2020, kdy se prosadili Filip Přikryl, Jan Mandát a Peter Schneider.

Hráči týdne

Andrej Nestrašil (Třinec)

6:1, 3:2 a 5:2. Třinec v uplynulém týdnu řádil a výrazný podíl na tom měl centr první formace Andrej Nestrašil. Útočník se zkušenostmi z NHL třemi asistencemi řídil výhru nad Olomoucí, dvěma gólovými přihrávkami pomohl k těsnému vítězství nad Mountfieldem a v neděli dvěma góly a asistencí sestřelil Litvínov.

Jeho výkon proti Severočechům Třinci zajistil jistotu přímého postupu do čtvrtfinále play off. Obě branky přitom vstřelil v přesilových hrách. “Pomohli jsme si v nich, kéž by nám takhle fungovaly pořád. Byly to pěkné akce na dva, tři doteky. Soupeř se na nás vždycky připravuje, my se ale musíme zařídit podle něj a proti Litvínovu jsme našli cestu, jak být úspěšní,” líčil spokojený rodák z Prahy.

Oceláři po loňské cestě před předkolo vrátili zpět do elitní čtyřky. Jistota čtvrtfinále jim ale nestačí. “Potřebujeme se naladit na vyřazovací část a hrát náš hokej, se kterým pak můžeme být úspěšní. Hrajeme jinak než ostatní týmy, je třeba si to dát do hlavy a musíme se poctivě na zápasy připravit, abychom mohli vkročit do play off správnou nohou,” vysvětlil před závěrečnými pěti koly třetí nejproduktivnější hráč Třince.

Martin Růžička (Třinec)

Třinec za protažením vítězné série na šest zápasů táhla první útočná formace, nepřekvapí proto, že se do našeho výčtu dostal i její druhý důležitý člen. Martin Růžička se ve třech zápasech blýskl sedmi body a potvrdil skvělou formu z období před reprezentační pauzou.

V posledních 14 zápasech Růžička nasbíral 27 bodů. Skvělá čísla. Ostatně tady je důkaz: Kdyby si bodový průměr přesahující 1,9 bodu na zápas udržel v průběhu celého ročníku, nasbíral by neuvěřitelných 100 bodů. Při svém rekordním zápisu přitom nasbíral o 17 bodů měně.

Třinecký rekordman se díky skvělému vstupu do kalendářního roku po šesti letech vrátil do reprezentace a vyhoupl se do čela kanadského bodování extraligy, kde má náskok jednoho bodu na libereckého Tomáše Filippiho.

“Já na sebe nekoukám. Je příjemné dát dva góly, pomoci k výhře. Hlavní ale je, že se daří týmu,” uvedl nestárnoucí třinecký lídr.

Tomáš Filippi (Liberec)

Dva zápasy jako den a noc. Jednou výhra 7:2, jednou prohra 1:7. Tomáši Filippimu po bodové explozi proti Kladnu nevyšel duel v Pardubicích, jeho středeční počínání ale určitě stojí za zmínku.

Čtyři góly a dvě asistence v jednom zápase nesbírají hokejisté každý den. Filippi navíc navázal na poslední zápas před reprezentační pauzou, ve dvou po sobě jdoucích kláních zaznamenal neuvěřitelných 11 bodů a málem vyrovnal rekordní dvojzápas sparťana Pavla Gefferta, jenž v prosinci 1990 zaznamenal ještě o bod víc.

"Už mám nějaká léta, takže to tak neprožívám. Ale jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct," líčil po zápase na Kladně.

V Pardubicích Filippi nebodoval a zaznamenal dokonce tři záporné body ve statistice +/-, nadále ale zůstává ve hře o vítězství v ligové produktivitě. Na vedoucího Růžičku ztrácí jediný bod.