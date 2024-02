Je hezké podepsat se pod bodový rekord, potěšilo pardubického střelce Poulíčka

Útočníka Pardubic Patrika Poulíčka (30) potěšilo, že se dvěma góly podepsal pod výhru 4:1 v Mladé Boleslavi a zároveň vytvoření klubového rekordu v počtu získaných bodů v základní části. Po utkání 49. kola Tipsport extraligy uvedl, že byl ve správnou dobu na správném místě. Věří, že Dynamo splní dílčí cíl, kterým je ovládnutí základní části a získ Poháru Jaroslava Pouzara.

Východočeši překonali klubové maximum bodů z jedné sezony (111 bodů v ročníku 2002/03), aktuálně jich mají o tři víc. "Určitě je to hezké se pod to podepsat a být uvedený v týmu, který to získal. Týmy zpětně tady byly hrozně silné a udělaly ohromné výsledky pro Pardubice. Jsme rádi, že se nám to povedlo a takhle jsme se zapsali," konstatoval Poulíček.

K absolutnímu maximu Liberce z ročníku 2015/16 scházejí Pardubicím čtyři body. "Není to o tom, abychom získali čtyři body, je to o stoprocentní přípravě na další zápas a o tom jít si pro výhru," prohlásil.

Svěřenci trenéra Marka Zadiny vedou tabulku tři kola před koncem základní části o devět bodů před pražskou Spartou. K potvrzení triumfu v základní části jim stačí bod. "Je to dílčí cíl. Po sezoně, kterou jsme odpracovali, to chceme dotáhnout. Základní částí to pro nás ale nekončí," prohlásil Poulíček.

Poprvé od října 2022 vstřelil v jednom extraligovém zápase dvě branky. "Jsem za to rád, že mi to tam padlo. Byl jsem na správném místě ve správnou dobu. Kdyby ale nebyl žádný gól a vyhráli jsme, bylo by to stejné," podotkl rodák z Havlíčkova Brodu.

Statistiky utkání. Livesport

V dresu Dynama nastupuje ve středu čtvrtého útoku. "Je jedno, jak se prosadíme. Chceme pomáhat prvním třem lajnám, brát zodpovědnost na sebe a pomáhat týmu góly a nejenom tvrdou prací, získáváním faulů a přesilovek. Cesta je jednoduchá, góly leží v předbrankovém prostoru. Je jedno, jestli vymícháte dva obránce a dáte to do víka, nebo to dokopnete z brankoviště, ve statistikách je to stejné. Stačí se jednoduchou cestou dostat do branky, to je výsledek."

Pardubice v neděli porazily předposlední tým extraligy, pro nějž sezona velmi pravděpodobně po základní části skončí. "Kluci jsou výborní, hrají bruslivý hokej plný nasazení. Každý zápas s nimi byl takhle urputný a těžký. Vůbec mě nepřekvapilo, že to bylo takhle těžké. Nemysleli jsme si, že to bude jednoduchý zápas. Velká poklona, jak k tomu přistoupili, i když nemají o co hrát a sezona pro ně skoro končí. Nečekali jsme, že by nám to usnadnili a měli bychom tu hrát exhibici," chválil Poulíček.