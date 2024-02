Už nemáme co ztratit, hráli jsme s čistou hlavou, řekl dvougólový Procházka po výhře Kladna

Hokejisté Kladna poprvé od 28. prosince v extralize naplno bodovali, když porazili Třinec 5:2. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Martin Procházka (29), který v rozhovoru pro ČTK připustil, že Rytířům k úspěchu mohla pomoct i jistota startu v baráži. Spadl z nich totiž tlak.

"Po předešlém zápase s Boleslaví, který nám nevyšel, je to na psychiku určitě důležitá výhra. Přijde vhod. Vše je o to sladší, že je nad Třincem, který získal čtyři mistrovské tituly za sebou," řekl Procházka.

Kladno o své výhře rozhodlo v úvodu utkání. Po 69 sekundách se Rytíři dostali do vedení a v 10. minutě vedli 3:0. "Začátek zápasu byl hodně důležitý. Chtěli jsme do toho jít po hlavě, užít si zápas, střílet vše na bránu a pokusit se dát nějaké góly, což nám v první třetině vyšlo. Myslím si, že jsme Třinec trošku zarazili," uvedl útočník.

Statistiky utkání. Livesport

Středočechy čeká potřetí za sebou boj v baráži o udržení se v extralize, o čemž rozhodla jejich páteční prohra s Mladou Boleslaví. V neděli tak mohli hrát relativně s čistou hlavou.

"Říkali jsme si to v kabině, ale nemyslím si, že je to ten hlavní bod, proč se dnes zápas povedl. Říkali jsme si, že už nemáme co ztratit. Chtěli jsme jit s čistou hlavou s tím, že když se něco pokazí, tak se to pokazí. Nechci říct, že to byl sranda hokej, ale trošičku uvolněnější to bylo," přiznal Procházka.

Kladno v minulých kolech několikrát v závěru ztratilo dobře rozehraný zápas, když neudrželo vedení. Dnes proti Třinci dokázalo ve třetí třetině za stavu 4:2 přidat pátý gól a drama se tak nekonalo.

"Vybavil jsem si pár zápasů, kdy jsme tady vedli o dva góly a pak jsme šli do prodloužení, nebo jsme dokonce prohráli. Pátý gól nám pomohl a i pro Třinec už to pak bylo těžké, to na konci případně otočit," dodal Procházka.