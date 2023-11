Livesport Daily #129: Rosický mi ke stým narozeninám slíbil titul. Jsem ráda, že to dodržel

Sparta Praha, nejúspěšnější fotbalový klub v české historii, dnes slaví 130 let od svého založení. Proto je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily sparťanská, nicméně hodně netradičním způsobem. Naším hostem totiž je paní Jaroslava Koubková, která byla na světě už v době, kdy Sparta byla teprve třicetiletá. Paní Koubková totiž letos v říjnu oslavila už 101. narozeniny. Spartě fandí i proto, že její manžel Ladislav byl na přelomu 40. a 50. let minulého století sparťanským kapitánem a získal na Letné pět titulů.

"Pan Rosický mi posílal gratulaci ke stým narozeninám, to bylo před rokem. Říkal, že by mi jako dárek rád dal titul. A pak se to opravdu splnilo, tak za to bych mu moc chtěla poděkovat," říká Jaroslava Koubková, která se narodila v roce 1922. "Pokud tu ještě nějaký čas budu, moc ráda bych zažila další úspěchy Sparty. Hlavně aby to ti kluci hráli srdcem a ne pro peníze. Můj manžel vždycky hrával srdcem, pro Spartu by dýchal," dodala.

Manželem paní Koubkové byl Ladislav Koubek, který do Sparty přišel v roce 1941, stal se jejím kapitánem a do roku 1957 posbíral v rudém dresu přes pět stovek zápasů. "Pořád si vzpomínám, jak pro něj ze Sparty přijeli k nám do Kročehlav. Byl z chudé rodiny, tatínek mu zemřel a nebyl zvyklý na žádný luxus. Když pak ve Spartě poprvé dostal nové boty, byl štěstím bez sebe," vzpomíná paní Koubková.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jaký byl fotbal před sedmdesáti lety?

Jaké zážitky měli Koubkovi s Vlastou Burianem nebo Pepi Bicanem?

Jaký je recept na dlouhověkost?

