Livesport Daily #136: Jak změnit prostředí českého fotbalu, vysvětluje Petr Čech

V dobách největší slávy si na jeho rukavicích pravidelně lámali zuby nejlepší útočníci na světě. Čtyřikrát vyhrál anglickou Premier League, je jejím rekordmanem v počtu vychytaných nul, jako jeden ze čtyř českých fotbalistů zvedl nad hlavu trofej za vítězství v Lize mistrů a patří mezi nejlepší brankáře fotbalové historie. Petr Čech (41) ale v poslední době udivuje svět v hokejovém brankovišti a o víkendu se dočkal i startu v britské nejvyšší soutěži v týmu úřadujícího šampiona Belfast Giants.

Jak moc na ledě pomáhá veleúspěšná fotbalová kariéra? Jak moc má po letech dřiny a tvrdého tréninku zničené tělo? Proč nedostávají mladí brankáři v Česku víc příležitostí? A jak se může změnit prostředí českého fotbalu? To všechno jsme v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily probrali s členem Síně slávy fotbalové Premier League Petrem Čechem.

Fotbalová legenda si o víkendu připsala první minuty v nejvyšší britské hokejové soutěži v dresu Belfastu Giants. "Jde o nejvyšší britskou soutěž, takže předzápasové chvění je podobné jako tehdy v Premier League. Je to dané i tím, že všichni spíš sledují to, jak se tam někdo jako já dostane. Když jde člověk na rozcvičku tak ví, že ho všichni sledují, že je zajímá, jestli tam stojí jen panák, který má nějaké jméno, nebo je opravdu připravený do toho zápasu naskočit," říká Čech.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily se ale bývalý gólman Chelsea nebo Arsenalu rozpovídal samozřejmě i o řadě fotbalových témat. "Mrzí mě v jakém stavu je český fotbal. Hlavně co se týče reputace a důvěry u veřejnosti. Myslím, že to je hlavně o práci lidí, kteří v tom jsou. A není to jen o svazu, ale i o klubech, o práci s mládeží. Když tam není jednotnost toho konkrétního cíle, tak to tomu taky samozřejmě nepomáhá," dodává Čech.

Livesport Daily #136: Petr Čech Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Plánovaný návrat do klubového managementu.

Fyzickou únavu a opotřebování těla.

Nejlepší zákrok kariéry.

Letošní uvedení do Síně slávy Premier League.

