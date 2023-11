Livesport Daily #137: Kde je u hráčů hranice mezi kontrolou a důvěrou, líčí Petr Nedvěd.

Do hokejového MS v Česku zbývá necelý půlrok. Národní tým má za sebou první úspěšnou prověrku sezony v podobě vítězného Karjala Cupu a byl u toho i Petr Nedvěd (51), který se na post generálního manažera vrátil na jaře po roční pauze. Od něj a od kouče Radima Rulíka (58) se očekává, že pro šampionát poskládají fungující mašinu bojující o medaile. Kdy plánuje první inspekční let za hráči z NHL? Co z pohledu manažera říká na aféru fotbalové reprezentace? A jak vzpomíná na uvolněnější atmosféru americké kabiny ze začátku 90. let? To vše jsme v podcastu Livesport Daily probrali právě s Petrem Nedvědem.

Fotbalovým prostředím v Česku otřásla během posledního reprezentačního víkendu mediálně propíraná kauza tří hráčů národního týmu, kteří šli před klíčovým zápasem proti Moldavsku v nočních hodinách do baru v centru Olomouce. Alkoholový večírek českých fotbalistů může být zároveň zdviženým prstem pro hokejový národní tým, který čeká v květnu domácí mistrovství světa.

"Jít se takhle zdemolovat před zápasem mezi lidi vůbec nedokážu pochopit. Je to stejné, jako když jste v safari, vystoupíte z džípu a jdete si pohladit lva. Taky víte, že to nemůže dopadnout dobře. Ta situace nešla vyřešit jinak než jejich vyhazovem ze srazu. Já si vůbec nedokážu představit, že by se tohle stalo během hokejového mistrovství světa," říká generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd.

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Skládání týmu před domácím MS.

Renomé českého hokeje v porovnání s fotbalem.

Hokej v NHL v éře "devadesátek".

Sdílení jedné šatny s hráči jako Mario Lemieux nebo Wayne Gretzky.

