Livesport Daily #229: Dodnes se mi nikdo neomluvil, říká sudí Hanzlík, který byl napaden po zápase

Příběh Matyáše Hanzlíka slyšel v roce 2022 asi každý fotbalový fanoušek. Mladého rozhodčího po utkání Chodova proti Klánovicím, které s píšťalkou řídil, slovně a také fyzicky napadli zástupci domácího klubu. Tehdy devatenáctiletý rozhodčí si musel vyslechnout i výhrůžky smrtí. Celý případ měl dohru, viníci dostali takřka maximální možné tresty. A co je asi hlavní – sám Matyáš na fotbal nezanevřel, dál píská a aktuálně se stal jednou z hlavních tváří projektu FAČR nazvaného Přes Čáru, který chce upozorňovat na negativní chování ve fotbale. Jak se cítí rok a půl po šíleném zážitku? I to nám v podcastu Livesport Daily odvyprávěl.

"Když jsem tenkrát na Chodově dostal po zápase pěstí, moje největší emoce asi bylo překvapení," vzpomíná na celou událost s odstupem roku a půl Hanzlík. "Myslel jsem si, že se to nemůže. Že sice nadávají, ale tu hranici, kdy by na rozhodčí sáhli, tu že nepřekročí. Ale mýlil jsem se a to mě zaskočilo. Bylo to poprvé v životě, co jsem dostal pěstí, takže to byl šok. Je ale potřeba říct, že fyzicky napadených sudích v českém fotbale přibývá, dneska to už není nic neobvyklého," říká popravdě Hanzlík.

Nepříjemný zážitek, kvůli kterému musel vyhledat i lékařskou pohotovost, mu ale nepokazil vztah k fotbalu. "Stalo se to v sobotu, v neděli jsem měl jít zase pískat. Tak to jsem nešel, ale pak už jsem se k tomu vrátil, jak nejrychleji to šlo. Bál jsem se i toho, že kdybych si dal delší pauzu, už bych se k tomu třeba nevrátil. A to by byla škoda, protože fotbal mě pořád baví. Je to pro mě skvělé odreagování od běžného studentského života, je to samozřejmě i příjemná brigáda. A hlavně je to skvělé spojení se sportem, který mám rád. Prostě mě to baví," usmívá se mladík.

V rámci projektu Přes čáru upozorňuje FAČR i na další problematické momenty, které jsou s fotbalem spojené – na kyberšikanu nebo násilné chování hráčů vůči soupeřům přímo na trávníku. Když organizátoři projektu oslovili Matyáše, aby o svém příběhu promluvil, dlouho neváhal. "Řekl jsem si, že se tím třeba aspoň něco změní. Když už se to stalo a mluvilo se o tom, tak třeba další osvěta pomůže, aby se to pokud možno neopakovalo," uzavírá Hanzlík.

