Můžeme mluvit o trenérovi, ale na hřišti neseme odpovědnost my hráči, ví barcelonský Koundé

Obránce Barcelony Jules Koundé (25) po pohárovém utkání proti třetiligovému týmu Unionistas prohlásil, že hráči Barcelony musí nést odpovědnost za neuspokojivé výkony klubu v této sezoně minimálně stejnou měrou jako jejich trenér Xavi Hernández (43). Koneckonců jsou to podle něj oni, kdo na hřišti rozhoduje o výsledku.

Barcelona minulý víkend utrpěla ve finále španělského Superpoháru těžkou porážku s odvěkým rivalem Realem Madrid, kterému podlehla 1:4. Katalánský celek se navíc ve španělské nejvyšší soutěži nachází až na čtvrtém místě za překvapením letošního ročníku Gironou, Realem a Atléticem.

V situaci, kdy tlak na tým narůstá, bylo čtvrteční vítězství 3:1 nad Unionistas v osmifinále Královského poháru pro Xaviho tým vítanou vzpruhou. "Koneckonců můžete mluvit o trenérovi, ale na hřišti jsme to my hráči, kdo musí ukázat zodpovědnost," řekl po zápase střelec jednoho gólu Koundé pro Movistar.

"Když jsou špatné výsledky, je to samozřejmě i naše chyba. Museli jsme zareagovat. Tento pohárový duel byl důležitý. Musíme bojovat s větší intenzitou, což je to, co nám podle mě v této sezoně zatím chybělo," řekl 25letý Francouz.

"Vyhrát Copu del Rey je jedním z cílů a po těžké nedělní porážce jsme potřebovali ukázat reakci. Podali jsme solidní výkon," těšilo Koundého. Znovu se Barcelona představí v neděli, kdy zavítá na hřiště Realu Betis.