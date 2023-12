Na třetí pokus to vyšlo. Paradeiser porazil svůj idol a získal titul, Keita opět šampionem

Jubilejní turnaj Oktagon 50 v Ostravě přinesl korunovaci dvou nových divizních králů. Ronald Paradeiser (26) dominoval v souboji se zkušeným Ivanem Buchingerem (37), Losene Keita (25) uspěl v hlavní soutěži.

Paradeiser před zápasem o titul v lehké váze s Buchingerem prohlásil, že pokud ho neukončí v 1. kole, ovládne zápas na body. Jeho předpověď se nakonec nenaplnila. "Rony" zápas skvěle odstartoval a jeho nátlakový box prvním dvojnásobným šampionem Oktagonu pořádně otřásl. Buchinger potvrdil, že má slabší úvodní kola, a i když v dalších dvou předvedl vyloženě heroický výkon, jeho zranění v obličeji byla příliš vážná.

Kromě tržné rány pod okem působil rodákovi z Gabčíkova problémy především roztržený ret až k ústům. Tým legendárního bojovníka vedený Attilou Véghem se rozhodl měření sil po 3. kole přerušit, přestože Buchinger chtěl pokračovat. Paradeiser tak využil třetí šanci na titul a nakonec získal vytoužený pás.

"Jsem velmi šťastný, že se mi proti Buchingerovi podařilo získat svůj první titul. V mém srdci je to velký šampion a chci mu poděkovat za to, co pro tuto scénu udělal," řekl vítěz a vyžádal si potlesk publika pro pokořeného veterána, který na 50. zápas své kariéry nebude vzpomínat v nejlepším.

"Bylo to velmi těžké, dostal jsem zánět dutin. Máma mě naučila, že člověk musí pokračovat, ty dva průšvihy jsem na duši nezaregistroval. Titul je můj, jsem šťastný. Po 80 vteřinách jsem si myslel, že je konec. Z rohu na mě ale řvali, ať to nepodělám, protože Ivan je blázen. Byl jsem připravený na pět kol, měl jsem kondici a věděl jsem, že ho můžu dorazit v dalších kolech," dodal Paradeiser.

Paradeiser nastoupil do zápasu dobře připraven. Oktagon MMA

Nový držitel titulu však bude mít podle všeho plné ruce práce. Vždyť Losene Keita v "main eventu" na začátku 2. kola naprosto zničil Nica Samsonidse a Němec musel být po brutálním TKO odnesen na nosítkách. "Černý panter" dominoval v pérové váze a po návratu po zranění potvrdil pověst nejnebezpečnějšího muže v oktagonu.

"Tohle je moje show, Baník p*čo," jásal po zápase a zdravil ostravské publikum. Belgičan se pak opřel do Paradeisera a prozradil, že chce získat i jeho titul. "Viděli jste dnešní výkon Ronyho? Skutečným šampionem je Ivan, on ne. Hodně jsi vyrostl, ale myslel jsem, že budeš lepší. Jdu si pro ten pás," prohlásil odhodlaně.

Vystoupení před domácím publikem nevyšlo Janu Širokému, který i přes podporu ostravských fanoušků nedokázal porazit debutanta Stefana Catacoliho a prohrál na body. Přestože český bojovník ovládl statistiku významných úderů (60 - 28), britský soupeř kontroloval dění na zemi.

Matěj Peňáz se po roce báječně vrátil do klece. V oktagonu stále neporažený bojovník ukončil naděje Oleho Magnora již po 29 sekundách, když ho dobře mířeným úderem poslal na zem, kde ho zasypal přívalem úderů a zaknihoval triumf v podobě TKO. Norovi se stala osudným strategie. Od úvodních sekund začal s "Moneym" nemilosrdně boxovat, věřil si, ale nakonec tahal za kratší konec.

Statistiky zápasu. Oktagon MMA

"Čekal jsem, že mi skočí přímo pod nohy a pokusí se o takedown. Byl napumpovaný, že mě zasáhl, myslel si, že jsem otřesený, ale nebyl jsem. Miluji to, rok mi to chybělo a bylo to dlouhé. Celou dobu jsem přemýšlel o tom, že se vrátím. Zápasím od jedenácti let, žiju pro to," nechal se slyšet v pozápasovém rozhovoru.

V kleci byli také protagonisté očekávaného duelu v Praze, který se uskuteční 29. prosince - Karlos Vémola a "Pirát" Krištofič. Oba soupeři absolvovali poslední staredown. "Vidím, že Pirát pěkně pije, aby si udržel váhu, já jsem nepil ani nepamatuju, takže ho v O2 areně sežeru," nechal se slyšet "Terminátor".

I další zápasy nabídly zajímavé výsledky. Samuel Bark porazil na body Vladimíra Lengála. Rafael Xavier porazil Dana Vinniho TKO ve 2. kole, Ebrahim Hossenpour si na body poradil s Matějem Kuznikem, Máté Kertész stejným způsobem pokořil Ammariho Diedricka a Ondřej Raška v českém souboji "vypnul" Michala Kotalíka už po 28 sekundách 2. kola.