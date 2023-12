Dokončit příběh. Paradeisera čeká odveta s Buchingerem, prohry ho posouvají vpřed

Jubilejní 50. ročník Oktagonu v Ostravě v sobotu přinese i očekávaný souboj dvou velkých jmen slovenské MMA scény. Ronald Paradeiser (26) a Ivan Buchinger (37) se utkají v boji o uvolněný titul v lehké váze. Rodák z města Gbely už dlouho sní o mistrovském pásu a svému soupeři chce vrátit téměř tři roky starou prohru. Více prozradil v rozhovoru pro slovenskou verzi Livesport Zpráv.

V kleci se střetnou dvě generace. O jedenáct let mladší Paradeiser před téměř třemi roky neuspěl proti Buchingerovi v "titulovém zápase", ale od té doby ušel dlouhou cestu. V oktagonu ovládl pět zápasů, v nichž nestačil jen na rozjetého Keitu. "Samozřejmě cítím motivaci, ale také stres. Všechny pocity se mísí dohromady. Na zápas se těším a věřím, že si dojdu pro vítězství," prozradil odhodlaně na začátku rozhovoru.

Změnila vás nějak prohra v prvním zápase?

"Naučila mě spoustu věcí, které jsem musel změnit. Každá porážka vás zlepší, vždy se naučíte něco nového, a pokud ne, prohrajete znovu. Tady je matematika velmi jednoduchá, věřím, že jsem zkušený veterán a Ivana můžu porazit."

Buchinger je po návratu ve skvělé formě. Máte už promyšlenou taktiku?

"Budu se snažit udržet zápas ve stoje a trefovat Ivana přesnými jedničkami, dvojkami nebo nějakými delšími kombinacemi. Buchinger se mě bude snažit zatlačit do sítě, dělá takový ten 'dirty boxing' (technika, při které bojovník udeří toho druhého v klinči – pozn. red.) a bude se mě snažit shodit."

Paradeiser může v sobotu získat titul. Oktagon MMA

Od vašeho prvního setkání jste prošel obrovskou proměnou a v oktagonu držíte sérii čtyř vítězných zápasů, navíc jste jedničkou v žebříčku divize. Čemu vděčíte za tuto skvělou formu?

"Je to spousta věcí, ale díky Bohu jsem zdravý a můžu dělat tenhle sport. Děkuji také všem lidem, kteří při mně stojí a pomáhají mi v přípravě, to je alfa a omega všeho. Hodně mě naučil i Ivan, že jsem s ním mohl bojovat a dalo mi to nějaké zkušenosti. To samé s Keitou. Každý zápas mě posouval dál a formoval mě do podoby, v jaké jsem teď."

Tři ze svých posledních čtyř zápasů jste ukončil KO/TKO. Pokusíte se Buchingera porazit hlavně tímto způsobem?

"Nemám to nastavené tak, že půjdu na KO. Je velká šance, že k tomu dojde, jsem dobrý bojovník ve stoje, ale není to tak, že bych si říkal, že to bude jediná cesta."

Co by pro vás znamenalo získání titulu?

"Udělalo by mi to velkou radost. Bude to deset let, co dělám MMA, v prosinci jsem měl svůj první velký zápas před lidmi, takže takové zadostiučinění, že jdu dopředu, tvrdě pracuji a dělám to dobře. Doufám, že se mi podaří obsadit vysoké příčky a jít tou nejlepší cestou.

Akce v Ostravě jsou už tradiční. Co očekáváte od zdejší atmosféry?

"Bojoval jsem tam před rokem ve stejný čas. Dopadlo to krásně, byla tam brutální atmosféra, moc jsem si to užil. Ostraváky mám rád. Je to skvělé město, jsou tam tvrdí chlapi, kteří fandí bojovým sportům, a je to tam vždycky skvělé."

Který zápas v oktagonu byl pro vás zatím nejtěžší?

"To je velmi těžká otázka. Každý zápas je nějakým způsobem těžký, má své plusy i mínusy, ale s Keithem jsme si šli pro body a oba jsme si to rozdali."