Peňáz se vrací po roční pauze a sní o titulu: Věřím, že souboj s Čepem bude

V sobotu proběhne v Ostravě turnaj Oktagon 50, který bude pro česko-slovenskou organizaci MMA předposledním v tomto kalendářním roce. Kromě dvou titulových zápasů se pozornost českých fanoušků soustředí na Matěje Peňáze (27), který se po dlouhých 12 měsících vrací do klece po komplikovaném zranění ruky. V rozhovoru pro slovenskou redakci Livesport Zpráv popsal svou cestu zpět a prozradil také něco o svých cílech.

Český bojovník měl v Oktagonu bilanci 10-0 (pokud počítáme i jeho zápasy na turnajích Underground) a fanoušci se nemohli dočkat jeho bitvy s Vlasto Čepou v Bratislavě, která je označována za "zápas snů". V únoru letošního roku si však Peňáz během tréninku ve Švédsku vážně poranil ruku a začala strastiplná rekonvalescence.

O duelu s Čepou se mluví již od léta 2020, kdy se dvojice měla původně utkat v projektu Oktagon Underground. Síly měli změřit letos v dubnu, poté byl termín přesunut na říjen, ale Peňáz nebyl po zranění připraven zápasit. Po návratu nakonec dostane soupeře "na rozjezd". Je jím Ole Magnor s nepříliš dobrou bilancí 2-2.

Zápasy po dlouhé pauze však mohou být ve světě MMA zrádné. "Jak říkáte, Magnor nemá nejlepší bilanci, ale je to zkušený bojovník a v Oktagonu vždy ukázal, že je připraven a nebojí se bojovat. Snažil jsem se jako vždy odvést přípravu na 110 %," prozradil.

Peñaz už téměř rok nezápasil. Oktagon MMA

"Byla to nejdelší pauza v mé kariéře, téměř celý rok bez zápasu. Byla to dlouhá cesta, hlavně kvůli rehabilitaci a opakovaným problémům po zranění. Ale díky bohu jsem zpátky, ruka drží a já mohu znovu bojovat. Mým hlavním cílem je teď 9. prosinec a zisk dalšího vítězství. Chci zůstat zdravý a dělat to, co mě naplňuje. Pokud zápas dopadne dobře a vše půjde podle mých představ, chtěl bych bojovat co nejdříve, například v lednu v Newcastlu. Dalším cílem je samozřejmě titul," prozradil bojovník s přezdívkou Money.

Zatímco Peňáz se bude snažit nabrat zápasové zkušenosti, na Čepa čeká 29. prosince v pražské O2 areně největší výzva jeho kariéry. Majitel nejnebezpečnějších pěstí v Oktagonu vyzve v hlavním zápase šampiona střední váhy Patrika Kincla v jednom z nejočekávanějších střetnutí roku.

"Duel s Čepou patří k těm, které lidi na česko-slovenské scéně zajímají nejvíce. Zatím je kolem něj hodně smůly, ale věřím, že k němu dojde, třeba to bude titulový zápas. Protože to je můj cíl v organizaci Oktagon," zopakoval Peňáz své ambice.

Zatímco na domácí scéně český bojovník dominoval, v zahraničí se mu loni nepodařilo získat kontrakt v organizaci UFC. Sedriques Dumas ho v programu Dana White's Contender Series pokořil za pouhých 47 sekund na submission, čímž zmařil jeho plány na účinkování mezi fighterskou spičkou.

"UFC pro mě zůstává organizací snů s nejlepšími bojovníky na světě. Stále věřím, stejně jako na začátku své kariéry, že na tuto úroveň mám," nevzdává se Peňáz.