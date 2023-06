Bledou čeká druhý zápas v UFC, v Las Vegas bude pokračovat v sérii s Brazilkami

ČTK

Druhý zápas v elitní světové organizaci UFC čeká v sobotu českou MMA bojovnici Terezu Bledou (21). V Las Vegas se utká s Brazilkou Gabriellou Fernandesovou (29), proti které bude usilovat o premiérové vítězství. Loni v listopadu v USA prohrála před limitem s jinou Brazilkou Natalií Silvaovou (26).

"Je to tvrdá postojářka, ale pomalejší. Nepodceňuju ji, ale na zemi nevypadá tak silná jako v postoji," řekla Bledá na adresu Fernandesové webu kaocko.cz před odletem do zámoří. Českou bojovnici čeká šestá brazilská soupeřka v řadě, všechny až na Silvaovou porazila. "Neřeším to. Na národnosti nezáleží, spíš si z toho děláme všichni srandu, že už mám jen Brazilky a nikoho jiného mi nedají."

Bledá si v předchozím duelu připsala v sedmém zápase mezi profesionálkami první nezdar. Hlavně proto, že jej nezvládla psychicky. "V minulém zápase jsem nechtěla být. Co jsme přiletěli do Vegas, tak jsem tam nechtěla být, hlava mi nefungovala," přiznala bývalá šampionka Oktagonu, která bojuje v muší váze do 56,7 kg.

Brazilka Gabriella Fernandesová. @UFCBrasil

I proto se v přípravě vedle tréninku zaměřila i na mentální stránku a začala spolupracovat i s koučem Marianem Jelínkem, který je s ní nyní v zámoří. "Bude tam preventivně, ale jsem klidnější, že tam bude. Když spolu pokaždé mluvíme, odcházím se skvělou náladou a ve skvělém nastavení. Marian je hodně silná osobnost a pozná, co který člověk potřebuje, co na něj funguje. Umí člověka nakopnout," pochvalovala si.