Procházka se chce vrátit na trůn. Znám soupeřovy slabiny a budu na ně útočit, slibuje

Elitní český MMA bojovník Jiří Procházka (31) se může v noci na neděli středoevropského času vrátit na trůn šampiona organizace UFC v polotěžké váze, který z důvodu zranění uvolnil. V newyorské Madison Square Garden se utká s Alexem Pereirou (36) z Brazílie a bude hájit svou neporazitelnost v elitní světové organizaci. Pod hlavičkou UFC totiž vyhrál všechny tři zápasy.

Procházka získal pás šampiona loni v červnu, když porazil jiného Brazilce Glovera Teixeiru. Po životním úspěchu se chystal na odvetu a obhajobu pásu, vážné zranění ramena jej ale vyřadilo se hry a rodák z Hostěradic na Znojemsku po dohodě s UFC pás uvolnil.

Získal ale slib, že až bude fit, může o něj opět zabojovat, což se teď stane. "Pro mě osobně se od posledního zápasu nic nezměnilo. Stále se cítím jako šampion. Přišel čas světu ukázat, kdo je právoplatný král," řekl Procházka novinářům v závěru října, než do USA odletěl.

Do oktagonu se vrátí po 17 měsících. "Využil jsem pauzu na sebezdokonalení. Život je o nepřestávajícím učení. Musíte útočit na své limity a posouvat je. Každý den rekonvalescence byl pro mě výzvou. I když jsem občas zažíval těžké dny, celkový proces jsem si užil," citoval Procházku web iSport.cz z oficiální tiskové konference před zápasem.

O pět let starší Pereira má za sebou v UFC šest zápasů, z nichž pět vyhrál. I on už byl šampionem, ale střední váhy. Loni v listopadu dokázal porazit Israela Adesanyau, v následné odvetě však prohrál a rozhodl se zamířit do vyšší váhové kategorie.

"Na každého soupeře se připravím tak, aby nevěděl, co může čekat. Klíčem je nepředvídatelnost. Také jsem ho analyzoval. Našel jsem jeho slabiny a budu na ně útočit plnou silou. Vím, že můj styl je riskantní, ale to jsem já. Neumím do boje vstoupit jinak než se vším, co mám," řekl Procházka s tím, že je na souboj s elitním postojářem po všech stránkách připraven.

Pereira naopak věří, že bude moci čerpat ze zkušeností, které mu předal Teixeira. Krajanovi totiž loni pomáhal s přípravou na Procházku a teď si role vyměnili.

"Glover je pro mě rozdílovým faktorem. Pomohl mi v mnoha věcech. To, co činí Procházku nebezpečným, jsou všechny jeho zkušenosti. Je to ostřílený bojovník, je nebezpečný, ale to mi pomáhá. Připravuji se na to, abych ten boj ukončil. Jiří říkal, že mám slabiny na zemi, pokud si to myslí, je to dobře," řekl Pereira.