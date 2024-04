Alonso do Red Bullu? Nulová šance, že Verstappen odejde, myslí si zkušený Španěl

Trojnásobný mistr světa Max Verstappen (26) v příští sezoně Red Bull neopustí. Alespoň si to myslí zkušený jezdec Fernando Alonso (42). Pilot týmu Aston Martin tím do jisté míry zavrhl možnost, že by se stal Nizozemcovou náhradou.

Velekušený Alonso patří mezi několik jezdců, kterým na konci sezony končí smlouva. Verstappen má s Red Bullem kontrakt do roku 2028, ale jeho budoucnost se kvůli špatným vztahům mezi jeho otcem Josem a šéfem stáje Christianem Hornerem zdála být v mlze.

Na otázku, zda by Maxův odchod mohl ovlivnit Alonsa a další jezdce bojující o místa, odpověděl Španěl na tiskovém brífinku na okruhu v Suzuce před Velkou cenou Japonska jednoznačně: "Pokud Max opustí Red Bull, možná to bude mít vliv... Ale myslím, že je nulová šance, že se to stane."

Dvojnásobný šampion F1 pak dodal: "Chci se soustředit jen na své vlastní věci a pokusit se do léta rozhodnout, zda budu závodit dál, nebo ne. Pokud budu pokračovat v závodění, budu přemýšlet o tom, kde by to bylo nejlepší."

Šéf Mercedesu Toto Wolff, který na konci roku přijde o sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, jenž zamíří do Ferrari, uvedl, že Verstappen by byl na prvním místě jeho seznamu možných náhrad, pokud by byl k dispozici.

Wolff jako možné alternativy zmínil také Alonsa, Carlose Sainze nebo mladíka z F2 podporovaného Mercedesem Kimiho Antonelliho. Verstappen na tiskové konferenci zopakoval, že je v Red Bullu velmi spokojený, a prohlásil, že o budoucím přestupu neuvažuje.