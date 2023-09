Německo je v šoku, Flick nehodlá odstoupit. Musíme se probudit, velí po krachu s Japonskem

Hansi Flick (58) nemá v úmyslu rezignovat na funkci trenéra německé fotbalové reprezentace. Zkušený kouč prohlásil, že chce ve své funkci pokračovat i přes prohru 1:4 v přípravném utkání s Japonskem.

Dlouhodobě čelí kritice za špatné výkony národního týmu a sobotní neúspěch krizi ještě prohloubil. "Věřím, že jsem správný muž pro tuto práci, i když se na tento výsledek nehledí dobře. Na každý zápas se připravujeme svědomitě, o tom není pochyb. Jsme přesvědčeni, že to, co děláme, děláme správně. Proto chci ve funkci pokračovat," řekl Flick po utkání s Japonskem.

Pod jeho vedením německá reprezentace nepostoupila na mistrovství světa 2022 v Kataru ze skupinové fáze, v níž prohrála právě s Japonskem (1:2). Ani "odveta" ve Wolfsburgu však nebyla úspěšná, neboť Die Mannschaft prohrál 1:4 a padl počtvrté z posledních pěti zápasů. To není ani trochu dobrá vizitka před blížícím se mistrovství Evropy, které budou Němci s vysokými ambicemi hostit už příští léto.

Ačkoli měli domácí v sobotním utkání územní převahu, v ofenzivě si toho moc nevytvořili. Japonci měli převahu na střely 14:11 (10:3 do prostoru branky) a zejména v koncovce byli efektivnější. Na úvodní trefu Junyi Ita v 19. minutě ještě dokázal odpovědět Leroy Sané, ale ve 22. minutě Ayase Ueda opět strhl vedení na stranu hostů. V závěru pak přidali další branky Takuma Asano a Ao Tanaka.

Sportovní ředitel německého národního týmu Rudi Völler po zápase prohlásil, že svaz nechce dělat žádná unáhlená rozhodnutí ohledně Flickovy budoucnosti. "Musíme se s tím vyrovnat, vyspat se z toho. Jsme teď trochu v šoku, proto jsme se rozhodli, že to necháme být. Taková prohra bolí. Udělali jsme obrovské chyby v obraně. Porážka 1:4 je ostuda. Všichni bychom si měli vstoupit do svědomí a zamyslet se nad svým výkonem. Uvidíme, co bude dál," řekl Völler pro RTL.

Trenér dlouhodobě čelí kritice, která ještě zesílila na konci sobotního zápasu, když se stadionem neslo: "Flick, ven".

"Potřebujeme nějaké úpravy. Musíme si položit otázku, co jsme měli udělat lépe," poznamenal nový kapitán týmu Ilkay Gündogan, jehož slova zopakoval i jeho spoluhráč Joshua Kimmich: "Když tak často a tak dlouho nepředvádíte na hřišti kvalitu, vyvolává to otázku, zda máme opravdu dobrý tým a zda máme v soutěžích ty nejkvalitnější hráče."

Statistiky utkání. Livesport

V úterý čeká "Nationalelf" ještě těžší soupeř – v dalším přípravném utkání přivítá ve Frankfurtu úřadující vicemistry světa Francii. "Každý, kdo byl na hřišti, bude chtít proti Francii ukázat jinou tvář. Je to fotbal, dostáváme další šanci a těšíme se na ni," řekl podle agentury DPA Flick, podle kterého by si jeho tým měl vzít příklad z Japonců: "Bylo vidět, jak jsou šikovní, ať už v útoku, nebo v obraně. Je vidět, jak se fotbal v Japonsku posunul. Mají správné základy, my se musíme probudit. Musíme dál pracovat na naší hře."

Trenér Japonska Hadžime Morijasu zůstává nohama na zemi i po triumfu nad čtyřnásobnými mistry světa. "Můžeme si gratulovat, ale před Asijským pohárem v příštím roce se musíme ještě zlepšit. Je před námi ještě mnoho týmů, mnoho výzev, takže nás čeká ještě hodně práce. Musíme být kompaktnější. Každý hráč musí zodpovědně bránit, každý se musí zapojit do útoku, musíme dynamicky reagovat," dodal.