Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Na obhajobu Maguirea. Ústup ze slávy? West Ham mu může sedět

Zdar, jsem Mikoláš Tuček a možná mě znáš z pořadů jako Re-Play a Applikace nebo z časopisu SCORE. Od revoluce intenzivně hltám fotbal, převážně ten anglický. Podílel jsem se na rozjezdu premiership.cz, dělal jsem reportéra na Euru a v současnosti se bavím svým blogem i vlogem Football Fanatic's. Fandím Liverpoolu a Spartě, ale i svejm dokážu naložit, když je potřeba. Moc se s tím nemažu, proto se můj sloupek jmenuje Ostrý skluzy Mikoláše Tučka. Vítej!

Ano, pojmenoval jsem tenhle sloupek Ostrý skluzy, ale dneska bych chtěl být spíše za hodného poldu. Otcovským obětím uklidnit jednoho malého chlapce v dospělém těle. I když je možný, že na jeho ramena bych v reálu ani nedosáhl! Začněme obecně.

West Ham má konečně posily!

Harry Maguire (30) a James Ward-Prowse (28) už míří do West Hamu. Oba by měli stát zhruba 30 milionů eur. Potvrzený je zatím jen druhý jmenovaný, ale oba přestupy mají skvělý potenciál.

O JWP mnoho lidí nepochybuje. Jeho nasazení je příkladné, jeho standardky elitní. A v záloze Hammers je díra velikosti Declana Rice. JWP určitě není přímá náhrada, ale solidní náplast bezesporu ano! S Harrym… je to složitější.

From hero to zero

Kde začal sešup od nejdražšího obránce světa (v roce 2019 z Leicesteru) v internetového otloukánka? Borce, o kterého měl tehdy zájem Guardiola, když hledal náhradu za klubovou legendu Kompanyho. Za mě rok po přestupu do United.

Po první skvělé sezoně se jeho mramorová socha začala drolit po letní kolizi, co neměla s fotbalem mnoho společného. V Řecku byl obviněn za napadení veřejného činitele, což je po celém světě dost vážný přestupek. Jeho strana se bránila, že policisté v civilu vypadali spíše jako profesionální únosci. A že měl Maguire prostě strach o své blízké. V takovém případě vám "Jsem bohatý, zaplatím vám, jsem lídr Manchesteru United," ujede dost pochopitelně. Řecká policie mnoho empatie nepředvedla a k napadení mu přišili i pokus podplácení.

První sezonu měl skvělou, od "řeckého incidentu" ale začíná jeho pozvolný pád. A jeden se nemůže divit, když místo čtverců s trenéry řešíš paragrafy s právníky.

Tam někde v létě 2020 nastartoval i svou meme-kariéru, které ovšem rozhodně mnohokrát "pomohl" na hřišti. Za jeho oslavu gólu proti Albánii, kdy si dal ruce na uši s jasný vzkazem "kde jste teď, mí kritici", to schytal z mnoha stran a po právu. Jindy je v tom trochu omylem, jeho vpravdě knedlíkovská postava mu taky moc nehelfne.

Meme sensation

Projeďme si jeho nejslavnější videa. Radování se nad obdrženým golem (víme, že signalizoval ofsajd, ale proč si kazit den), množství vlastňáků (jako bek, co blokuje střely, jsi k tomu náchylnější, než pravý křídlo Antony, který se vlastního vápna bojí) a četné komické situace (de facto v sestavě střídal Phila Jonese, tak to vzal i s odkazem) – tím jsme se spokojeně bavili úplně všichni.

Maguireovi nepomohla ani cenovka 80 milionů liber. Dodnes se kvůli přepočtu měn mnoho lidí neshoduje, kdo je vlastně nejdražším obráncem světa, jestli Harry, nebo Gvardiol. A ani fakt, že byl kapitánem Manchesteru United, tou dobou jednoho z nejhůře vedených klubů, což vyvrcholilo naprosto směšným angažmá Ralpha Rangnicka. V tomhle týmu by byl možná za trapáka i Franco Baresi.

Oldschoolový fotbalista

Harrymu nepomohly ani trendy. Nejlepší týmy (neříkám vždy nejúspěšnější) hrají vysokou obranu, kde při counter-pressingu mají blíže k protivníkům. Mačkají protivníka a i proto vzadu chtějí mít sprintery, když to náhodou neklapne. Na tento styl nutně potřebuješ, aby perfektně bránil celý tým, nebo musíš mít aspoň geniální DM (defensive midfielder). Ideálně oboje.

Red Devils jako tým rozhodně dobře nebránili a Fred s McTominayem se teď po sobě pokukují, koho jsem tím geniálním DM jako myslel.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, pak máš problém, i když se jmenuješ Virgil. Což jsme loni mohli sledovat živě.

Harry Maguire má mnoho předností. Je bojovný, ve vzduchu výborný, poziční hra dobrá. Ale když byste skládali tým na Mistrovství světa v člunkovém běhu, určitě by vás nenapadl jako první. Jeho neohrabanost (194 cm a metrák) tak byla i kvůli výše zmíněným aspektům obnažena na dřeň. S vysokou obranou prostě potřebuješ pohyblivý beky!

Ligové statistiky Harryho Maguirea v United Opta by StatsPerform / Profimedia

Musí z Old Trafford odejít?

No jeje! Z Maguirea se stalo něco, co jsme doposud znali jen z tenisového Davis Cupu: Nehrající kapitán. Když na konci ligy dostávala přednost dvojice Victor Lindelöf a Luke Shaw (jo, Shaw ve středu obrany), bylo jasné, že jeho čas nastal. His days are numbered, jak by napsali Angličané.

Ten Haga jsem zde chválil, jak si postupně sochá tým k obrazu svému. Letos udělal tři velké nákupy a logicky potřebuje zalepit díru v rozpočtu. Maguire je v tuhle chvíli nejen zpeněžitelný, ale i obětovatelný. Expendable. Ale podobně jako béčkové hvězdy akčních trháků 80. a 90. let ve stejnojmenném filmu to neznamená, že řekl poslední slovo.

Ústup ze slávy? Nemyslím si!

Jasně, Kladiváři jsou vítězové Konferenční ligy, ale přestup do West Hamu se zdá být jako kariérní sestup. Ne-li sešup. Já si naopak myslím, že by to mohla být skvělá volba pro obě strany.

Na London Stadium se celé léto přely dva tábory: Tim Steidten, nový sportovní ředitel, a David Moyes, manažer prvního týmu. Jeden to chtěl dělat německy (rozuměj moderněji), druhý po anglicku (rozuměj Moyes). Nechci v tomhle souboji pískat konec, manažer se taky může po třech kolech pakovat, ale Harry Maguire a James Ward-Prowse za mě jasně znamenají momentální výsledek 2:0 pro Moyese.

Bude chtít Moyes po Maguirovi, aby hrál skoro na půlce a pak sprintoval za útočníky, když to nevyjde? Určitě ne. Budou hrát víc zezadu, spíš na brejky a (logicky s JWP) standardky. Nezapomeňme, že Maguire je nejlépe střílející bek anglického nároďáku historie a z brejků ty fíky nenabral! Bude mít před sebou dva dezorientované defenzivní záložníky? Určitě ne. Bude před ním Tomáš Souček a pravděpodobně Edson Alvarez. Styl rozhodně bližší Leicesteru, kde Maguire… exceloval.

Co bude?

Moyes má tradiční anglické hráče rád a umí je používat. Maguire jde na nejlepší místo, co ho mohlo v lize potkat. Ještě bych si dokázal představit Everton, kde by u Dyche dostal možná jasnější strukturu, ale menší ambice. Za mě to může fungovat naprosto perfektně.

Jenom furt úplně nevylučuji variantu, že si dá v prvním mači vlastence, bude se dožadovat odpískání ofsajdu proti West Hamu a kopne Jarroda Bowena do hlavy.