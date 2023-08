Podivuhodný příběh japonské královny Prahy. Hibinová v Česku stihla tenis i pivní lázně

Dvakrát za sebou v pražské Stromovce triumfovaly domácí hráčky, letošní edice ale patřila Japonce Nao Hibinové (28). Po rozhodujícím míčku pokorně poděkovala tribunám, provedla krátký úklon na všechny strany po vzoru samurajů a do svých rukou převzala první přetěžkou ocelovou trofej ve tvaru tenisové rakety.

Vůbec vlastně neměla hrát. Ve druhém kole kvalifikace dostala od Emiliany Arangové z Kolumbie ve třetím setu kanára a už byla smířená s tím, že zkusí uspět alespoň ve čtyřhře. Jenže nakonec se místečko v hlavní soutěži uvolnilo a nastala spanilá jízda.

Možná nejtěžší zápas odehrála Japonka už v prvním kole se Sarou Erraniovou. Byla to bitva, ve které v první sadě otáčela ze stavu 0:5 na 7:5, aby pak druhou snadno ztratila. Nakonec vydřela postup ve třetím dějství, když opět otáčela ze stavu 0:3 na 6:4. Dvouapůlhodinová šílenost…

Uvězněné v klubovně

Pak už to šlo vlastně relativně snadno. Viktorii Hrunčákové nepovolila ani set, Terezu Martincovou vyprovodila z kurtu 12:3 na gamy. Nakonec zvládla i psychicky velmi těžký souboj s Jaqueline Cristianovou, kdy se stal režisérem dne déšť a hráčky musely celý den trávit v klubovně a čekat na pokyn rozhodčích. "Byla jsem velmi unavená, ale také hodně nervózní, protože jsem nikdy nezažila, aby se přerušil zápas do dalšího dne za stavu 5:2 ve třetí sadě," vyprávěla.

Rozhovor s Nao Hibinovou. Livesport

Když překonala nástrahy, byl pro ni finálový duel s Lindou Noskovou v hlavě relativně snadný. Fyzicky to ale samozřejmě byla dřina. "Moje nohy byly těžké, říkala jsem si jen: Hraj jeden bod za druhým, zůstaň soustředěná a pokus se hrát, nejlépe jak umíš. Chtěla jsem hlavně vracet vše do kurtu," popisovala poslední zápas turnaje, který se natáhl až do pondělka.

Hibinová odehrála v Praze během 10 dnů dohromady 11 zápasů. Kromě sedmi utkání v singlu absolvovala i čtyři vítězné duely ve čtyřhře, z toho tři se rozhodovaly až v supertiebreaku. Společně s Oksanou Kalašnikovovou z Gruzie tak dobyly ještě deblovou trofej.

Mimochodem, druhé pražské finále Hibinové se také natáhlo na dvě hodiny hry… Celkem tak na kurtu ve čtyřhře strávila pět hodin a 52 minut, všechny zápasy dvouhry trvaly v součtu 12 hodin a jednu minutu. Dohromady to činí téměř 18 hodin (17:53) čisté hry.

Vypít dvě lahve šampaňského

"Byla jsem vděčná za podporu, jaké se mi tu dostalo, diváci byli úžasní. Mám dvě lahve šampaňského, tak je musím obě vypít," usmívala se. Také dostala dvě trofeje, se kterými nastala potíž. Předchozí vítězky Livesport Prague Open totiž byly z Česka, takže je daly do auta a odvezly domů. Japonka ale bude muset poslat přetěžké poháry letadlem domů. Takže se ještě řešilo, jak je zabalit, aby neutrpěly újmu.

Prahy si japonská tenistka užila dosyta a ředitel turnaje Miroslav Malý prozradil, že si během téměř dvou týdnů v české metropoli stihla najít v Praze i oblíbenou restauraci. "Dozvěděl jsem se, že Nao Hibinová má velmi ráda české pivo a po každé výhře se snažila chodit do jednoho pivovaru na Malé Straně. Dokonce měla navštívit i pivní lázně."

Nao Hibinová se podepisuje pražským fanouškům. LIVESPORT PRAGUE OPEN / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Hibinová ale samozřejmě mluvila hlavně o tenise. Na okruhu WTA triumfovala teprve potřetí (předtím 2015 Taškent a 2019 Hirošima) a stala se první japonskou vítězkou turnaje WTA od chvíle, kdy Naomi Ósakaová přerušila kariéru: "Tímhle vítězstvím se vracím do TOP 100, což byl můj letošní cíl. Hlavně se ale těším na to, že po US Open budu hrát dva turnaje doma v Japonsku."