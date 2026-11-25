Heliövaara přitom o ničem podobném neměl ještě před pár dny po návratu z Itálie ani tušení. "V pátek odpoledne jsem vyzvedl děti ze školky a zrovna jsme rozbalovali dárky, když mi Henry zavolal. Jeho slova jsem poslouchal s otevřenou pusou a v naprostém šoku mu řekl, že s jeho rozhodnutím rozhodně nesouhlasím," svěřil se na svém vlastním blogu finský tenista.
Dvě porážky ve skupině samozřejmě nebyly ideálním zakončením sezony. Heliövaara však připomněl, že na turnaji nestačili pouze na dvojice, které se nakonec probojovaly až do finále, ale jinak za sebou měli další skvělý společný rok plný úspěchů.
Spolupráce, která přinášela ovoce od samého začátku
Britsko-finský pár spojil síly poprvé v dubnu 2024 na antukovém turnaji v marocké Marrákeši a hned při společné premiéře slavil zisk titulu. Následně Patten s Heliövaarou triumfovali na challengerech v Madridu a Turíně i na turnaji ATP v Lyonu. Svůj raketový společný start pak ještě v témže roce korunovali triumfem ve Wimbledonu, kde slavili premiérový grandslamový titul.
V následujících letech pak svou sbírku rozšířili o řadu dalších významných trofejí. Loni ovládli Australian Open, Turnaj mistrů i pařížské Masters. Letos přidali triumf na tisícovce v Madridu nebo druhý vavřín z All England Clubu. Po postupu do finále Roland Garros se navíc poprvé v kariéře vyšvihli na pozici světových jedniček.
Heliövaara popsal hořký konec, Patten reagoval
Finský tenista na svém blogu popsal nejen okolnosti nečekaného konce spolupráce, ale také to, jak obtížné je na konci sezony hledat nového spoluhráče pro tu následující. "Dva a půl roku s Henrym bylo zdaleka nejlepším obdobím mé kariéry, za což mu budu navždy vděčný. O to větší zklamání a vztek teď cítím. Jedním z nejtěžších aspektů celého rozchodu bylo jeho načasování. Většina předních deblistů už měla pro příští sezonu domluvené spoluhráče, takže najít nového parťáka v této fázi nebylo vůbec jednoduché," popsal Heliövaara.
Přímo v komentářích pod článkem se s přezdívkou Henry P. vyjádřil o den později také samotný Patten. "Nejprve bych se chtěl všem omluvit za své náhlé rozhodnutí. Harri je můj nejlepší přítel a na našem partnerství bych neměnil vůbec nic. Mnohokrát jsem řekl, že mu vděčím za svou kariéru, a za tím si budu vždy stát," napsal.
"Na kurtu jsem ale cítil frustraci a měl jsem pocit, že se náš tenis nikam neposouvá. Náš dříve tak skvělý pocit jistoty na kurtu se z neznámých důvodů vytratil. Bylo to pro mě velmi těžké rozhodnutí, protože jsme si tolik blízcí. Moc bych si přál, abychom zůstali přáteli, jen už bez společného tenisu," vysvětlil Patten, jehož identitu poté potvrdil Heliövaarův manažer Jarno Tiusanen v rozhovoru pro finskou veřejnoprávní stanici Yle.
Nová deblová spojení jsou na světě
Budoucí deblový parťák finského tenisty bude opět Brit. Heliövaara se dohodl na spolupráci s bývalou světovou dvojkou Julianem Cashem.
"Včera jsme spolu telefonovali a našli společnou řeč ohledně plánů pro příští sezonu. Juliana znám zatím především z opačné strany sítě, ale věřím, že nám to bude společně fungovat. Když se na to podívám zpětně, možná je tato změna přesně tím, co jsem v této fázi kariéry potřeboval. Přináší mi novou motivaci, chuť na sobě pracovat a touhu se dál zlepšovat," uzavřel Heliövaara své vyjádření.
Tyto rošády zároveň ovlivní i složení dalších předních deblových párů. Přesun Skupskiho k Pattenovi uvolní Američana Christiana Harrisona. Ten by se měl dát podle všeho dohromady s Lloydem Glasspoolem, který v uplynulých sezonách hrál právě po boku Cashe.