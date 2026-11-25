Zkušení deblisté jsou v Itálii součástí týmu se singlisty Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem a Tomášem Macháčem. Do Berdychova výběru se dostali i díky tomu, že v září zaujali v kvalifikaci proti Američanům. Přestože v pražské O2 areně podlehli páru Austin Krajicek, Christian Harrison 7:5, 3:6, 6:7, svedli takřka tříhodinovou bitvu, v níž nevyužili čtyři mečboly.
"Byla to parádní bitva. Škoda, že jsme ji nezvládli, ale zápas měl úroveň z obou stran. To, že to nevyšlo o jeden míček, se v deblu bohužel stává. Dodalo nám to ale sebevědomí a určitě z toho budeme těžit i v následujících daviscupových utkáních," uvedl Rikl.
Sedmadvacetiletý Rikl zůstal v týmu i poté, co laboroval v minulých týdnech s natrženým břišním svalem. Stihl se ale dát dohromady a je stoprocentně připravený. "Mám kolem sebe dobrý tým doktorů a fyzioterapeutů, kteří mě dali hrozně rychle dohromady. Sám jsem se snažil dělat s tím všechno, co šlo a chodit na různé procedury. Být tady v Boloni bylo velké lákadlo, abych to stihl vyléčit," řekl.
Oba si musí zvykat, že oproti dřívějšímu systému se ve finálovém turnaji hraje čtyřhra až po dvouhrách a to v případě nerozhodného stavu. Na zákonitosti poukázal i Lehečka, který označil za "šílené", že je možné vyhrát Davis Cup, aniž by se k tomu potřeboval vyhrát debl.
"Ten formát je sám o sobě dost smutný. Pro oko diváka je to v porovnání s historií Davis Cupu, která byla, smutné. Není moc hráčů nebo fanoušků, kteří by pro tenhle formát byli. Za mě se kouzlo Davis Cupu vytrácí, ale nic s tím neuděláme. Musíme se snažit připravit, abychom případně předvedli dobrý výkon. S Jirkou naprosto souhlasím a chápu, co tím chtěl říct," uvedl Pavlásek.
S Riklem chtějí hrát i v dalším roce
S Riklem se dali dohromady během letošního jara a spolu plánují hrát i v příštím roce. Naopak vnímají, že se ve světě řada elitních dvojic rozpadla. Nebudou například pokračovat Henry Patten a Harri Heliövaara, Harrison a Neal Skupski nebo Julian Cash a Lloyd Glasspool. Toho by rádi Pavlásek s Riklem využili.
"My jsme spolu už tři čtvrtě roku, víme o sobě a může to být stavební kámen k potenciálním úspěchům. Nové týmy se budou, nechci říct sehrávat, ale někdy jim to nemusí sednout. Určitě bude šance toho využít a dostat se mezi týmy, které ještě nebudou v takovém rozpoložení," podotkl Pavlásek.
Dvaatřicetiletý tenista, který je fanouškem fotbalové Slavie, se plánuje i dnes podívat na utkání svého oblíbeného klubu v Lize mistrů proti Villarrealu. "Včera mě znepokojila zpráva, že Lukáš Provod jde na operaci kolena. Pak jsem se někde dočetl, že náš trenér Jindra Trpišovský říkal, že mu chybí sedm hráčů, což mě taky znepokojilo. Ale věřím, že nás domácí publikum požene, abychom nebyli těch 24 zápasů bez výhry v řadě. Buď dnes Villarreal, nebo potom Aston Villa, protože na Bayernu a na Portu to moc dobře nevidím," doplnil Pavlásek.