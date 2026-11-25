"Ze začátku jsme se oba hledali. Byl to pro nás oba zápas po delší době," zdůvodnil Lehečka nervózní vstup do zápasu s Augerem-Aliassimem pro ČT sport. Uznal také, že oba hráči v úvodním dějství zaslouženě odvrátili všechny brejkboly. Sada tak dospěla do tie-breaku, ve kterém byl úspěšnější český tenista poměrem 7:4 a po dlouhých 74 minutách slavil vedení 1:0 na sety.
Po skvěle zvládnuté zkrácené hře se česká jednička zvedla a zlepšila svůj výkon. Ve druhém setu už naprosto dominovala, když ztratila jen dvě hry. Zajistila tak Česku druhý bod a postup do semifinále Davisova poháru po 12 letech. "Objektivně jsem se podíval na to, co se v tom prvním setu dělo. Věděl jsem, kde se mám zlepšit, jakým způsobem mám zlepšit svůj výkon hlavně na servisu a potom jsem pár věcí upravil i na returnu," uvedl Lehečka v pozápasovém rozhovoru.
"Snažil jsem se být trochu aktivnější od základní čáry, nedat Felixovi čas, protože když se mi nepovedlo mu ten čas sebrat, tak pro mě bylo hodně těžké se bránit ve výměně," analyzoval český tenista. "To si myslím, že bylo klíčem k dnešnímu zápasu. To, jakým způsobem jsem vstoupil do druhého setu. Udržel jsem ten první game a pak už jsem se cítil lépe a lépe," dodal.
Česko tak porazilo Kanadu už po dvouhrách, když úvodní bod zajistil Tomáš Macháč po třísetové bitvě s Liamem Draxlem, a stalo se prvním jistým semifinalistou letošního finálového turnaje v Boloni. Nyní už čeká na svého soupeře. Ten vzejde ze středečního čtvrtfinálového duelu mezi domácí Itálií a Jižní Koreou.
"Je to hezké být konečně v semifinále," uvedl Lehečka, který také dodal, že má jiný pocit než po vítězstvích v zářijovém utkání s USA v pražské O2 areně. "Ten pocit je celkově jiný než z předchozích kol. Je to více jako turnaj a chybí tomu daviscupový náboj. Dnes se něco povedlo, ale i tak se usíná s trochou nejistoty a taktizováním. My se tomu musíme přizpůsobit. Z minulého roku jsme si odnesli spoustu zkušeností a poznatků. Přijeli jsme pro ten nejvyšší cíl a už je jen na nás, jak se s tím popereme," uzavřel.