Macháč – Draxl 6:2, 3:6, 6:2
Macháč rozehrál utkání se svým nedávným přemožitelem Draxlem, který ho porazil v polovině října na challengeru v Jinanu, nejlepším možným způsobem. V úvodním gamu se dostal na shodu na returnu, těžil z chyby kanadského protivníka za tohoto stavu a brejkbol proměnil úspěšným prohozem, který Kanaďan pouštěl do autu.
S potvrzením brejku neměl Macháč žádné potíže, a dokonce zapsal čistou hru na servisu. Draxl vzápětí musel proti agresivnímu českému hráči přes shodu i při dalším podání a opět nabídl brejkbol. Rovněž v tomto případě Macháč svou možnost využil, když vytáhl skvělý kraťas, s nímž si kanadský reprezentant nedokázal poradit. Výsledkem bylo vedení 3:0 se dvěma brejky.
Po dalším suverénním gamu Macháče se Draxl, který má za sebou náročný přesun po nedělním finále challengeru v Kanadě, konečně dostal na výsledkovou tabuli a snížil na 1:4. Macháč měl poté první menší potíže na servisu, nicméně manko 15:30 s přehledem otočil a náskok dvou brejků si uhájil přes shodu.
Draxla první získaný game povzbudil a už byl Macháčovi rovnocenným soupeřem. Český tenista si ale luxusní vedení pohlídal a úvodní dějství ukončil za necelých 40 minut hned při první příležitosti, i když musel odvracet první brejkbol kanadského soka.
Macháč pokračoval v nátlakové hře na returnu a opět si vypracoval brejkbol hned v úvodním gamu. Draxl však kritický moment na začátku druhé sady ustál s pomocí dělového servisu a game na podání uhájil. K šanci na returnu se propracoval i Kanaďan, ale Macháč po vlastních chybách zabral, suverénně otočil manko 0:30 a skóre srovnal.
Trápení obou aktérů na podání pokračovalo, ale Draxl si opět pomohl hlavně servisem a rovněž jemu se podařilo snadno zlikvidovat stav 0:30 a game vyhrát. První klidnou hru na podání v tomto setu zaznamenal až Macháč ve čtvrtém gamu a upravil na 2:2.
Brzy poté přišel první brejk a překvapivě pro Draxla. Kanaďan byl od poloviny prvního setu definitivně v zápase, už nedovolil Macháčovi dominovat a v šesté hře našel odpověď na vše, co mu berounský rodák na jeho stranu kurtu poslal.
Draxl se zaslouženě ujal vedení 4:2, nicméně Macháč mohl okamžitě reagovat. Ani jeden ze série tří brejkbolů však český hráč nevyužil a soupeř mu odskočil o tři gamy. Mnohem víc chybující Macháč nakonec s výrazným mankem nic neudělal, i když zlikvidoval setbol na vlastním servisu a ještě vykřesal naději, a o vítězi musel rozhodnout třetí set.
Macháč se před začátkem posledního dějství vydal mimo kurt, ale ani několikaminutová pauza mu nepomohla obnovit dominanci z úvodu zápasu. Jako první se do problémů na servisu dostal český tenista ve třetím gamu, ale brejkbol nepřipustil a přes shodu si podání udržel. Shodu vzápětí potřeboval i Draxl, nicméně i on dokázal situaci vyřešit.
Bývalý dvacátý hráč světa Macháč marně hledal recept, ale dál byl aktivnějším tenistou na kurtu. Za stavu 2:2 si poradil s mankem 15:30 a rozhodující set stále čekal na svůj první brejk.
Hned poté se Macháčovi konečně podařilo poprvé od dominance z úvodu utkání prolomit servis Draxla. Český tenista sehrál vynikající game na returnu, vlastně nedal soupeři žádnou šanci a zapsal snadný brejk na 4:2.
Favorit Macháč už žádné drama nedovolil. Zmíněný brejk s přehledem potvrdil a náskok si pohlídal až do konce zápasu. Draxlovi se dokonce nepodařilo ani snížit skóre na 3:5 a český reprezentant dvouhodinovou bitvu uzavřel již na returnu.
Jako singlovou dvojku překvapivě kapitán Tomáš Berdych vybral Macháče. Počítalo se totiž s nástupem Jakuba Menšíka, který se ovšem v posledních týdnech zotavoval po otřesu mozku z pádu na turnaji ATP ve Vídni.
"Detailní důvod si nechám pro sebe. Včera jsme udělali velké sezení se všemi kluky, každého jsem si vzal postupně a potom jsem udělal závěrečné rozhodnutí. V danou chvíli jsem pro tuto situaci zhodnotil, že tohle bude ta nejsilnější možná sestava. A víc bych k tomu asi nepřidával," řekl Berdych, který nevyloučil Menšíkovo nasazení ve čtyřhře.
Do druhé dvouhry dle očekávání nastoupí obě týmové jedničky Jiří Lehečka s Félixem Augerem-Aliassimem. Do případné rozhodující čtyřhry jsou zatím nahlášeni Adam Pavlásek s Patrikem Riklem a Auger-Aliassime s Duncanem Chanem. Nominaci do čtyřhry mohou oba kapitáni ještě změnit.
Vítěz utkání narazí v pátečním semifinále buď na vítěze posledních tří ročníků Itálii, nebo Jižní Koreu. Česko bude usilovat o první semifinále od roku 2014 a také první v novém formátu soutěže, který prošel před sedmi lety výraznou změnou.