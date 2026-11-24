"Upřímně jsem byl více nervózní než obvykle. Byl to opravdu důležitý zápas, náš první a vždy je klíčové vyhrát a nastartovat tým," řekl Macháč, který v úvodní dvouhře dostal přednost před Jakubem Menšíkem. "Je to trošku jiné, když s tím člověk nepočítá, ale musím říct, že jsem za to byl rád. Skvěle jsem se připravoval v posilovně a dohnal resty, které jsem před zápasem měl. Po relativně krátké přípravě jsem dnes odehrál hodinu padesát a jsem rád, že jsem to zvládl," uvedl.
Rodák z Berouna vyhrál proti Draxlovi první set díky dobrému úvodu, v němž vedl 4:0. Druhou sadu ale ztratil kvůli prohranému servisu v šesté hře. "Druhého setu byla škoda. Měl jsem na jeho začátku šance a bohužel to pak najednou bylo z ničeho nic 0:40, což bylo zvláštní. Přitom jsem se cítil opravdu dobře. Ve třetím setu jsem se musel najít, což se mi podařilo. Konec jsem zvládl výborně. Jsem rád, že jsem měl lepší koncovku než soupeř," prohlásil Macháč.
O dva roky mladšímu Draxlovi, kterému patří ve světovém žebříčku 154. místo, oplatil říjnovou porážku z challengeru v Ťi-nanu. "Z toho zápasu jsem si vzal hodně, protože jsem ho tehdy nezvládl hlavou. To se mohlo stát i dneska, protože soupeř je zrádný. Nechává vás hrát, dává čopy, vysoké forhendy a má opravdu nepříjemný servis. Poučil jsem se ale z minula, udržel jsem hlavu a skvěle jsem zahrál koncovku. Bylo důležité končit jako vítěz, a ne mít jen skvělou mezihru a pak prohrát. Jsem rád, jak jsem to zvládl," řekl Macháč.
Výhry si vážil o to víc, že v daviscupovém týmu rok chyběl. V létě laboroval přes dva měsíce se zraněním nohy. "Jsem rád, že můžu hrát a jsem zdravý, to je nejdůležitější. To, že je člověk nervózní, je sice nepříjemné, ale na druhou stranu v běžném životě, když ležím zraněný s nohou na lehátku, nervózní nejsem a chybí mi to. Takže jsem za tyhle tlaky rád," uvedl Macháč.
Podmínky v Boloni mu vyhovují, stejně tak i hraní za národní tým. "Jakákoliv týmovka je pro mě vzpruha a vždy se na ni těším. Posouvá mě to za hranici možností, a to jsem předvedl i teď. Makal jsem každý den, i když lehká kondice tam ještě chyběla a není to úplně na tisíc procent, jak bych si představoval," řekl Macháč.
Motivoval ho také citát bývalého basketbalisty Bryanta, který na něj vyskočil na internetu. "Říkal: 'Jestli jsi unavený, tak vyhraj unavený.' To mi dodalo trošku energii. Říkal jsem si, že má pravdu a proč se vymlouvat, že jsem unavený, nebo že je něco tak či onak. Člověk prostě musí vyhrát. Je strašně důležité vzít si to k srdci a jsem rád, že na mě ten reel dneska vyskočil," uvedl Macháč.