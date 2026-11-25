Podle informací francouzského deníku L'Équipe se měl incident odehrát na začátku letošního června v Bretani. Kontrolní komisař měl Rinderknecha nečekaně navštívit v jeho bydlišti. Francouz se v té době chystal odjet vlakem a údajně se domníval, že pokud odejde, bude jeho jednání posuzováno pouze jako nezastižení při kontrole.
Situaci měla zkomplikovat také jazyková bariéra, jelikož kontrolní pracovník hovořil anglicky. Rinderknech podle zdroje dokonce podepsal dokument potvrzující odmítnutí odběru vzorku, aniž by si uvědomoval možné důsledky svého jednání.
Rozdíl mezi nezastižením při kontrole a jejím odmítnutím je přitom zásadní. Zatímco jednotlivé případy nezastižení spadají pod pravidla o dostupnosti hráčů pro testování, vědomé vyhýbání se odběru nebo odmítnutí vzorku po řádném upozornění představuje samostatné porušení antidopingových pravidel.
Za první takový prohřešek stanovují tenisové předpisy čtyřletý zákaz činnosti. Pokud však hráč prokáže, že jeho jednání nebylo úmyslné, může být trest snížen na dva roky. Právě okolnosti celého incidentu tak budou pro konečný verdikt klíčové.
Případ připomíná kauzu Vondroušové, která letos v červnu skutečně dostala čtyřletý distanc za odmítnutí mimosoutěžní dopingové kontroly. Česká tenistka se s kontrolorkou setkala ve svém bydlišti v prosinci loňského roku. Argumentovala mimo jiné obavami o vlastní bezpečnost a psychickým rozpoložením, nezávislý tribunál však její vysvětlení nepovažoval za dostatečné. Vondroušová se proti verdiktu následně odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS).
Rinderknech byl o zahájení řízení podle L'Équipe informován v polovině září, kdy reprezentoval Francii v daviscupovém utkání proti Kanadě v Québecu. Aktuálně 57. hráč světového žebříčku se k obvinění nejprve veřejně nevyjadřoval, po zveřejnění informací však vydal stanovisko na sociálních sítích.
"Obvinění odmítám a již jsem požádal, aby případ projednal a rozhodl nezávislý tribunál," uvedl. Zároveň zdůraznil, že nikdy neužil žádnou zakázanou látku, a vyjádřil přesvědčení, že bude zproštěn obvinění.