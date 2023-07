Cavendishe čeká delší pauza, než se předpokládalo. Pády jsou součástí cyklistiky, říká

Britský cyklista Mark Cavendish (38) s předstihem oznámil, že ho čeká poslední Tour de France v kariéře. V osmé etapě ale přišel nešťastný pád a zlomená klíční kost ho donutila předčasně odstoupit. Zkušený britský spurter kvůli tomu nedokázal překonat rekord v počtu vítězství na nejslavnější Grand Tour, který drží společně s legendárním Belgičanem Eddym Merckxem (78).

Cavendish doufal, že by mohl přidat vytoužený 35. triumf, který by ho osamostatnil v čele rekordní tabulky, na trase do Limoges však nešťastně upadl a odnesla to jeho klíční kost. Osmatřicetiletý cyklista ve čtvrtek oznámil, že podstoupil operaci a bude chybět déle, než se očekávalo. "Ano, zlomil jsem si pravou klíční kost. Mám za sebou operaci, při které mi ji dali dohromady," informoval sprinter týmu Astana, jenž si od závodění odpočine několik týdnů.

"Rekonvalescence bude trvat déle než obvyklé dva týdny. V problémové oblasti jsem měl šrouby z předchozího zranění, což zpomalí můj návrat," navázal Mark Cavendish.

Jak moc pro něj zmařená šance na překonání rekordu znamenala dokládaly záběry, na nichž se slzami v očích opouštěl Tour v sanitce. "Není to ideální způsob, jak zakončit Tour de France, ale pády patří ke kráse i brutalitě cyklistiky," dodal jeden z nejlepších sprinterů v pelotonu.

"Nyní už se cítím lépe. Jsem se povzbuzen mojí rodinou a všemi fanoušky. Je neuvěřitelné, že jsem na své cestě potkal tolik krásných duší, které vše prožívají se mnou," dodal muž, jehož každý pohyb sleduje tým Netflixu v rámci připravovaného seriálu. Vysílat se bude v srpnu.