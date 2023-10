O příštím králi Tour de France rozhodne časovka, do 111. ročníku se vyrazí z Florencie

Cyklistický závod Tour de France čeká v příštím roce mimořádný ročník. Bude mít pořadové číslo 111, začne 29. června ve Florencii a po 21 etapách a takřka 3500 kilometrech vyvrcholí netradičně mimo Paříž, časovkou v Nice. Na programu jsou čtyři vysokohorské dojezdy. Organizátoři o tom informovali ve středu během slavnostního představení trasy nejslavnějšího závodu světa.

V Itálii začne Tour de France poprvé v historii, mimo Francii se pojede také přes San Marino a Monako. Vedle dvou časovek o celkové délce 59 kilometrů bude na peloton čekat osm etap z kategorie rovinatých, čtyři kopcovité a sedm horských. Celkem 25 závodních kilometrů čeká jezdce ve výškách přes 2000 metrů. Během závodu nastoupají dohromady přes 52 tisíc metrů.

Už ve čtvrté etapě, v níž se peloton přesune z Itálie do Francie, pojedou závodníci přes Col du Galibier, horské sedlo ve výšce přesahující hranici 2600 metrů. "Nikdy dříve jsme se tak brzy nedostali až takhle vysoko, jak se dostaneme tentokrát," připomněl ve středu ředitel závodu Christian Prudhomme.

V itineráři figuruje i další velmi známý vrchol Tourmalet, na řadu přijde ve 14. etapě, kdy se závod přesune do Pyrenejí. Vůbec nejvýše v příštím ročníku ale budou cyklisté až v 19. etapě na Cime de la Bonette (2802 metrů). Nejvýše položenou asfaltovou silnici ve Francii okusí po šestnáctileté odmlce. "Ty poslední tři čtyři dny, co budeme v horách, budou opravdu velmi náročné," připustil Prudhomme.

Za obvyklých okolností by mohlo jít o rozhodující fázi Tour. I v nadcházejícím ročníku bude velmi důležitá, ale definitivní rozhodnutí může přijít doslova až v posledních metrech. Místo klidné etapy bez útoků na celkové pořadí a závěrečného spurtu na Champs-Élysées totiž 111. ročník vyvrcholí 34 kilometrů dlouhou a profilově velmi náročnou časovkou s převýšením kolem 700 metrů z Monaka do Nice.

Ke změně sáhli organizátoři s ohledem na to, že pouhých pět dnů po skončení Tour začnou ve francouzské metropoli olympijské hry. "Bylo zřejmé, že kvůli olympiádě budeme muset skončit mimo Paříž. K dispozici je pouze 28 tisíc policejních sil a věděli jsme, že více jich získat nemůžeme," vysvětlil Prudhomme. Naposledy jízda proti chronometru rozhodovala v roce 1989, kdy Francouzi Laurentu Fignonovi sebral žlutý dres Američan Greg Lemond o osm sekund, nejmenším rozdílem v historii.

"Pro celou Francii bude obrovskou výzvou, že tady budeme mít dvě takhle obrovské akce krátce po sobě. Je to mimořádný moment, úplná revoluce po těch 110 ročnících, kdy závod pokaždé končil v Paříži. Lze očekávat, že od roku 2025 se zase vrátí vše do zaběhnutých kolejí, o to větší poctou pro nás bude pořádat závěrečnou etapu v příštím roce," prohlásil Christian Estrosi, starosta Nice.

Žlutý trikot pro vítěze bude obhajovat Jonas Vingegaard a po triumfech loni a letos bude usilovat o vítězný hattrick. Při své premiérové účasti v roce 2021 obsadil nyní šestadvacetiletý Dán druhé místo.