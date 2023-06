Vítězství nad legendou na úvod. Čeští šipkaři na Světovém poháru porazili Singapur

Tomáš Rambousek

Karel Sedláček (44) a Adam Gawlas (21) vstoupili do turnaje World Cup of Darts vítězně. V úvodním utkání prestižní týmové soutěže porazili v základní skupině Singapur 4:2 na legy.

Gawlasovi se Sedláčkem se ve čtvrtek postavili Harith Lim s legendárním Paulem Limem, jenž je i v 69 letech stále jedním z nejlepších hráčů asijského kontinentu.

České dvojici úvod zápasu příliš nevyšel a singapurská dvojka při svém podání dokázala využívat příležitosti na zavření. Naštěstí i Gawlasovi se dařily doubly a Češi ani jednou nedovolili soupeři prolomit servis.

Česko – Singapur 4:2

Už ve třetím legu měli Sedláček s Gawlasem šanci na brejk, Paul Lim ale dokázal využít české nejistoty a podání udržel. V pátém legu už se ale Češi radovali, když Gawlas v dramatické koncovce zavřel na Double 10.

Následný leg už česká dvojice soupeři nepustila, ač se opět trápila u zavírání. Nejdříve Gawlas minul Double 12, pak tři šipky na zavření nevyužil ani Sedláček, ale třetí pokus už při Double 3 Gawlas proměnil ve vítězství. Češi hráli průměr 88,65 na tři šipky a při zavírání měli úspěšnost jen 31%.

Světový pohár družstev bude pro českou dvojici pokračovat v pátek, kdy se střetne s Filipínami. V případě, že by se Čechům podařilo skupinu I vyhrát, postoupí do play off, které je připraveno pro 12 nejlepších týmů.

