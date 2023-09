Uletí Ancelotti Kanárkům? Italský trenér by nakonec mohl zůstat v Realu Madrid

Vše doposud nasvědčovalo tomu, že manažer Realu Madrid Carlo Ancelotti (64) příští léto, kdy mu vyprší smlouva, opustí Real Madrid. Ital se však nevzdává naděje, že ve španělské metropoli zůstane.

Ke konci sezony se hodně mluvilo o jeho přesunu k brazilské reprezentaci, přičemž prezident tamní federace Ednaldo Rodrigues původně prohlásil, že Ancelotti je preferovanou volbou. Poté z Brazílie sebevědomě zaznělo, že se k ní Ancelotti připojí příští léto. Prozatímním trenérem národního týmu tak byl jmenován Fernando Diniz z Fluminense.

Mezitím už byl v Madridu sestaven užší seznam kandidátů, kteří by měli "dona Carla" nahradit. Španělská média tvrdí, že horkým favoritem je Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen, dalšími na seznamu jsou Álvaro Arbeloa a legendární Raúl – ve všech případech jde o bývalé hráče Los Blancos.

Ancelotti však zatím s nikým nic nepodepsal, a pokud by mu Bílý balet nabídl prodloužení smlouvy, pravděpodobně by neváhal zůstat. Jak upozorňuje španělský novinář Edu Aguirre, navzdory brazilským tvrzením v této věci stále neexistuje žádné oficiální prohlášení. A italský trenér o své budoucnosti odmítá mluvit.

V době, kdy spekulace ohledně práce u týmu Kanárků zesilovaly, se zároveň proslýchalo, že Ancelotti je blízko vyhazovu. Tudíž se zdálo velmi nepravděpodobné, že by mohl uvažovat o setrvání i po aktuální sezoně.

Pokud se mu však podaří získat titul v La Lize, možná se od této myšlenky ustoupí. Posledním manažerem Realu Madrid, který vydržel déle než tři roky, byl Vicente del Bosque, který koučoval slavný klub čtyři sezony v letech 1999 až 2003.