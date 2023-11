Vondroušovou těší, že už ji netrápí žádné zranění. Na BJK Cupu bude plnit roli české jedničky

Tenistka Markéta Vondroušová (24) se po návratu z Turnaje mistryň naplno zapojila do přípravy před finálovým turnajem o Pohár Billie Jean Kingové. V Seville si již vyzkoušela kurt a v rozhovoru s českými novináři uvedla, že věří, že jí podmínky budou sedět více než v Cancúnu, který ji zklamal. Výběr kapitána Petra Pály vstoupí do týmové soutěže v úterý proti úřadujícím šampionkám ze Švýcarska a Vondroušová je připravena převzít roli české jedničky.

"Mám tyhle dvě soutěže odmala ráda. Myslím, že je to hezké zakončení sezony. Dát se po přeletu z Mexika za dva dny dohromady je docela náročné, ale program je takový, jaký je. Musím se s tím nějak popasovat," uvedla Vondroušová.

Wimbledonská vítězka letěla z Cancúnu zhruba dvacet hodin, dvakrát přestupovala. Při premiérové účasti na Turnaji mistryň prohrála všechny tři zápasy ve skupině a do semifinále se neprobojovala. V Cancúnu jí vadil špatně připravený kurt a složité povětrnostní podmínky.

"Všechny jsme byly z turnaje zklamané, zápasy se mi tam nehrály dobře. Ten poslední byl asi v největším větru, ale byl nejlepší, takže jsem si trochu spravila chuť. Už jsem hrála dobře, akorát obecně to tam bylo hrozně náročné," vrátila se k duelu s Američankou Cori Gauffovou, v němž získala poprvé na turnaji set. Utkání prohrála 7:5, 6:7, 3:6.

V roli české jedničky

Coby šestá hráčka světa bude plnit v Poháru Billie Jean Kingové roli české jedničky. "Už jsem to zažila. Je hezké být v týmu první, akorát je to větší tlak a lidi od toho čekají víc. V týmu jsem ale hrozně ráda a užívám si to," uvedla Vondroušová, která v reprezentaci vyhrála posledních deset zápasů. "Nevím, čím to je. Uvidíme, co se bude dít tady. Teď se mi v těchto soutěžích dařilo neskutečně a chtěla bych si to udržet i teď, když budu jednička," doplnila.

S prostředím v Seville je spokojená. Finálový turnaj se odehraje na tvrdém povrchu na stadionu La Cartuja. "Je to super, stokrát lepší než v Mexiku. Jsem spokojená. Nefouká tady a je to rovné, takže úplná paráda," uvedla s úsměvem Vondroušová. Od US Open ji trápil bolavý loket, ale nyní se cítí v pořádku. "Než jsme odlétali do Mexika, tak jsem moc netrénovala. Dostala jsem i několik injekcí, neservírovala jsem úplně naplno a kolikrát jsem se s tím prala. Ale teď jsem to v žádném zápase necítila, takže jsem ráda, že můžu zase podávat na sto procent," uvedla sokolovská rodačka.

Letošní bilance Markéty Vondroušové. Livesport

Ve finálovém turnaji soutěže známé dříve jako Fed Cup, která nese jméno americké tenisové legendy, figuruje Vondroušová i potřetí. Nechyběla ani před dvěma lety v Praze a vloni v Glasgow. "Nejvíc jsem byla nervózní asi v Praze v O2 areně. Tlak doma je mnohem větší než venku a byl to pro mě docela silný zážitek. I tam se mi ale povedlo vyhrát dva zápasy, takže to bylo super. Hrozně ráda reprezentuju a jsem ráda, že tu mohu být," řekla čtyřiadvacetiletá hráčka.

Přestože má za sebou náročný přesun a program, věří, že bude do úterního duelu se Švýcarkami připravená. "Uvidíme, jak se budu cítit. Je strašně těžké to říct teď. Cítím se docela normálně, ale člověk má trošku adrenalin, jak je v novém prostředí a tak. A zápas je pak samozřejmě jiný. Uvidíme, jak se budu cítit dál," dodala svěřenkyně trenéra Jana Hernycha.