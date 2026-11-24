O šancích Česka na Davis Cupu
"Už loni, když jsem komentoval to nešťastné čtvrtfinále se Španěly, jsem říkal, že tento tým má velkou budoucnost. Ukázalo se to letos v O2 areně, kde kluci porazili nabitý tým USA a odehráli i fantastickou čtyřhru, přestože jim těsně nevyšla. Šance tam rozhodně je, i když jsou na turnaji žebříčkově silnější týmy. Ideální by bylo, kdyby se všichni kluci, jak singlisté, tak deblisté, sešli s takovou formou, jakou předvedli před měsícem a půl proti Američanům. Zároveň by se hodila i určitá únava největších hvězd soupeřů, tedy Zvereva a Alcaraze. Když se tyto věci sejdou, myslím si, že naši kluci mohou reálně pomýšlet i na ten nejvyšší cíl."
O čtvrtfinále proti Kanadě
"Češi jsou určitě favority, právě i proto, že vypadl nevyzpytatelný Šapovalov. To je výborný hráč, který už byl vysoko na žebříčku a nikdy u něj nevíte, co od něj čekat. O kanadské jedničce Félixi Augeru-Aliassimovi asi netřeba dlouze mluvit, loni hrál Turnaj mistrů. Kdyby to ale po dvouhrách bylo 1:1, nebál bych se znovu vsadit na naši čtyřhru, která proti Američanům zahrála fantasticky."
Rozhovor s Bohdanem Ulihrachem
O favoritech finálového turnaje
"Italové mají pořád skvělé singlisty i bez zraněného Sinnera. Třeba Cobolli hrál na Turnaji mistrů, i když se mu tam nedařilo. Navíc v domácím prostředí na ně už žádná nervozita nedolehne, protože vyhráli i loni bez Sinnera. Takže proti Česku bych mírně favorizoval domácí. V celkovém kontextu celého Davis Cupu ale vidím ještě větší favority než Itálii, Němce a po Turnaji mistrů i Španěly. Pokud bude Carlos Alcaraz stoprocentně fit, nastoupí a předvede to, co na Turnaji mistrů, bude to obrovská síla. To druhé potenciální semifinále mezi Německem a Španělskem by podle mě mohlo být takovým předčasným finálem, i když bych se rád mýlil. Taky si ale myslím, že už toho má plné kecky. Na Turnaji mistrů jsem ho viděl zatejpovaného, měl obvázané jedno stehno a křížem i druhé koleno. Vůbec bych se nedivil, kdyby se na to nakonec vykašlal. Nesmíme ale zapomínat, že Španělé mají i skvělého deblistu Marcela Granollerse. Všichni jsme loni viděli, co na kurtu předváděl a co si s našimi kluky dovolil."
O změně formátu Davisova poháru
"Dřív měl Davis Cup úplně jiný náboj. Hrálo se systémem doma–venku, zápasy byly mnohem náročnější, na tři vítězné sety. Člověka to totálně vyšťavilo, týden po zápase se skoro nedaly hrát běžné turnaje, protože to bylo fyzicky i psychicky obrovsky náročné. Teď kluci nastoupí v úterý a za dvě a půl hodiny může být hotovo. Za dva dny hrají další zápas, čtvrtfinále, semifinále, finále a konec. Nevím, jak je s tím mezinárodní federace ITF spokojená, ale jak říkám, kdo platí, ten diktuje podmínky."
O své derniéře v roce 2003 proti Thajsku
"Pamatuju si to naprosto přesně. Bylo to v roce 2003 v Thajsku, v baráži o setrvání ve Světové skupině. Paradorn Srichaphan byl tenkrát myslím v první světové desítce. První den jsem s ním prohrál ve třech setech 4:6, 6:7, 6:7, bylo to docela vyrovnané. Jirka Novák pak porazil thajskou dvojku Udomchoka, kluci vyhráli čtyřhru a třetí den Jirka porazil i Srichaphana. Jirka měl ten rok velmi dobrou sezonu, svou druhou nejlepší po roce 2002, kdy hrál i Turnaj mistrů. Čtvrtý zápas už pak hrál jako svou daviscupovou premiéru Tomáš Berdych, který tam byl s námi a ten týden oslavil osmnácté narozeniny."
O úspěších českých tenistů a tenistek
"Tenis je v Česku absolutní fenomén. U holek se o tom nemusíme bavit, tam to víme dlouhodobě. U kluků je světová konkurence mnohem širší a náročnější, ale pomalu se to schází. Lehečka i Menšík jsou kolem patnáctého místa na světě a zezadu číhá Macháč. V cizině se nás na to ptali vždycky, v čem spočívá ta česká tenisová škola. Já jsem vždycky odpovídal, že žádná neexistuje. Je to jen obrovské nadšení a taková zdravá šílenost rodičů. Obětují tomu strašně moc času i peněz, nemají žádné dovolené, všechno se podřizuje plánu pro dítě. Z toho pak ty výsledky vyplynou."