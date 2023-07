Livesport Prague Open přinesl překvapení na úkor Bouzkové, nestačila na Cristianovou

Marie Bouzková (25) premiéru v roli obhájkyně titulu nezvládla. Na domácím Livesport Prague Open v pražské Stromovce, kde před rokem slavila dosud jediný triumf, nejvýše nasazená Češka nestačila hned v prvním kole na Jaqueline Cristianovou (25). Rumunce, s níž předchozí tři vzájemné duely vyhrála, podlehla především vinou osmi ztracených servisů po bezmála třech hodinách boje 4:6, 6:4, 4:6. Program úvodního hracího dne se nezkompletoval, závěrečný večerní duel domácí Lucie Havlíčkové (18) s šestou nasazenou Francouzkou Alizé Cornetovou (33) byl za stavu 2:6 a 2:4 z pohledu české teenagerky přerušen kvůli tmě.

Marie Bouzková se fanouškům představila poprvé od Wimbledonu, na kterém před třemi týdny prohrála osmifinále s krajankou Markétou Vondroušovou. Předtím ale třikrát po sobě vypadla v prvním kole a stejně dopadla i na domácím podniku WTA 250 v pražské Stromovce.

Česká tenistka deset dní po oslavě 25. narozenin zahájila cestu za obhajobou svého jediného triumfu na hlavním okruhu z pozice nasazené jedničky a proti 122. hráčce světa Jaqueline Cristianové byla favoritkou. Na kurtu se ale rozdíl 83 příček ve světovém žebříčku smazal.

Sestřih zápasu Bouzková – Cristianová Livesport

Hned v úvodu Bouzková prohrála první tři gamy a ztrátu už nedohnala. Ve druhém setu se oběma tenistkám nedařilo držet servis. Stejně stará Rumunka obrátila skóre z 1:3 na 4:3, ale další tři hry získala Bouzková, jež nakonec proměnila čtvrtý setbol díky dvojchybě soupeřky.

V rozhodující sadě získala jako první brejk Bouzková, ale Cristianová otočila z 1:3 na 5:3. Češka sice snížila, jenže Rumunka vzápětí doservírovala zápas čistou hrou.

Bouzková ztratila osm z patnácti gamů při svém podání a ve čtvrté vzájemném duelu utrpěla první porážku. Po úvodním vystoupení se loučí už podeváté v sezoně.

Statistiky utkání. Livesport

"Porážka mě moc mrzí. Atmosféra byla neskutečná a moc bych si přála zahrát si tu i další zápasy. Byl to velký boj a ty další zápasy, co jsem tu mohla zažít, mi budou moc chybět," litovala Bouzková v rozhovoru pro Českou televizi.

"Začátek byl ode mě pomalejší, než jsem do něj najela, chvíli mi to trvalo. Ale neustále jsem se do něj dostávala víc a víc. Ve třetím setu jsme vedla, ale ona to otočila, což mě mrzí. Byl to boj a škoda, že to nevyšlo," dodala.

Rozhovor s Marií Bouzkovou po vyřazení z Livesport Prague Open Livesport

"Jsem za tohle vítězství moc ráda. Marie je skvělá hráčka, moc dobře ji znám už z juniorky, odehrály jsme spolu spoustu zajímavých zápasů," řekla Cristianová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "Na sto procent jsem se držela svého plánu, měla jsem pozitivně nastavenou mysl a věřila své hře," dodala k cennému skalpu české favoritky.

Pozápasový rozhovoru s Jaqueline Cristianovou Livesport

Česká obhájkyně titulu vypadla z Livesport Prague Open předčasně druhý rok po sobě. Barbora Krejčíková loni skončila ve druhém kole na raketě Nao Hibinové.

Lucie Havlíčková si loni na domácích kurtech v areálu TK Sparta Praha připsala premiérovou výhru na okruhu WTA a letos se divoké karty dočkala znovu. Osmnáctiletá Češka ve večerním duelu nastoupila proti o patnáct let starší Alizé Cornetové a proti favoritce dlouho tahala za kratší konec.

Po ztrátě sedmi gamů v řadě prohrávala 2:6 a 0:4, šestá nasazená Francouzka ale před soumrakem vyhrát nedokázala. Vítězka loňského Roland Garros juniorek Havlíčková zlepšila svou hru, začala více riskovat a vývoj druhé sady i díky podpoře publika snížila na 2:4. Dál už se kvůli zhoršené viditelnosti nepokračovalo, duel se bude dohrávat v úterý po obědě jako druhý duel na centru.

Dalších pět českých tenistek odstartuje v úterý, kdy se na Centrálním kurtu představí postupně Barbora Palicová, po úspěšně zvládnuté kvalifikaci debutantka v hlavní soutěži Gabriela Knutsonová proti Tereze Martincové, Linda Nosková a s domácím publikem se loučící Barbora Strýcová. Program ale může výrazně zkomplikovat déšť a bouřky.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze