Odehraje Muchová obě finále roku? Masters a BJKC si dělají naschvály, nechápe její kouč

Když se po loňském turnaji v Ostravě objevil trenér Emil Miške (51) po boku tenistky Karolíny Muchové (27), byla to tak trochu sázka na jistotu. Slovenský kouč a česká hráčka totiž jen navázali na spojení, které zafungovalo už před několika lety. A nutno říct, že úspěšně. Česko-slovenská dvojice za jediný rok společně vystoupala ze druhé stovky rankingu WTA až do elitní desítky.

Už to budou takřka dva měsíce, co Muchová naposledy nastoupila na tenisový dvorec. Od US Open, na němž dokráčela až do semifinále, ale prakticky nedržela raketu v ruce. "Dnes ráno byla Kája na kontrole a zítra nebo pozítří uvidíme, co se stane, až vezme raketu do ruky," informuje kouč české tenistky Miške.

Před fungujícím tandemem je blížící se Turnaj mistryň, který se letos koná v mexickém Cancúnu. Právě za oceánem se začíná už 29. října. "Chceme letět v úterý, ještě nemáme letenky, ale plán je daný. Musíme vyzkoušet, jak to půjde," dodává slovenský trenér.

Muchovou tentokrát tíží poranění šlachy v pravém zápěstí. "Někdy je to vyléčené za týden, někdy nestačí dva měsíce. Je to individuální a ani nejlepší lékaři a fyzioterpeuti nám nedokázali říct, jak dlouho se to bude hojit," kroutí hlavou Miške a vzápětí přiznává, že na aktuálním problému nese také trochu viny: "Stalo se to při tréninku v New Yorku, poslal jsem Káje takový těžší míč a už jsem si ani nemyslel, že ho bude hrát. Ona ale zvláštně zkroutila zápěstím a ucítila bolest. Tehdy jsme si tři hodiny před zápasem říkali, že hrát nebude."

Jenže za daných okolností bylo dobře rozehraný turnaj velmi těžké opustit. "Kája hrála fantasticky a my byli opravdu přesvědčení, že US Open může vyhrát. Tak jsme zariskovali. Dostala léky na utišení bolesti, ale je zřejmé, že jí to ublížilo. Ty dva zápasy tomu určitě nepomohly. Kdyby to nebylo na grandslamu a nebyli jsme tak daleko, tak určitě skrečujeme," objasňuje trenér Muchové těžkou situaci.

Ze dna na Turnaj mistryň

Slovenský trenér se k Muchové vrátil v době, kdy jeho někdejší svěřenkyně spadla i kvůli věčným zdravotním trampotám v rankingu tak hluboko, že namísto štědře dotovaných turnajů vyrážela i na challengery. "V podstatě jsem navázal na to, na čem jsme pracovali s Karolínou v letech 2017 až 2020. Spíše jsme na začátku volili osvědčené věci. Chtěl jsem dostat zpět do její hry kreativitu a variabilitu. To bylo nejdůležitější – vrátit přirozenost," vypráví brzy dvaapadesátiletý odborník.

Jedním dechem ale dodává, že i sama Muchová svým přístupem úspěchu velmi pomohla: "Byla zase o tři roky zkušenější a už jsme se daleko více bavili o jejím vhledu do tréninkového procesu. Ví toho o sobě tolik, že celý ten proces i skladby turnajů jsou ušité přímo na její míru."

Muchová má za sebou životní sezonu. Livesport

Účast na Turnaji mistryň je pro oba odměnou za skvěle zvládnutý rok 2023. Podle Miškeho ale společně s Karolínou plní předem stanovéné cíle: "Postup do Final 8 je splnění cíle, který jsme si dali, když byla Kája před antukovou sezonou okolo 80. místa žebříčku. Dávat si cíle a plnit je nám vždy pomáhalo. Ale samozřejmě, dostat se na Masters, to je fantastický pocit. Ale je jasné, že když už se tam Kája dostala, chceme, aby to vyhrála."

Naschvály odnesou tenistky

Co však slovenského trenéra mrzí, je naprosto šílený kalendář. Dvě z nejsledovanějších akcí roku totiž následují v krátkém sledu za sebou, každá z nich se přitom koná na jiném kontinentu. "Billie Jean King Cup má obrovskou hodnotu a Masters to samé. Nechápu to. Vypadá to, jako kdyby si ty dvě organizace dělaly naschvály. Bohužel, nejhůř dopadnou tenistky, které jsou výjimečně dobré a chtějí být v Cancúnu i Seville," kroutí hlavou.

Iga Šwiateková, Coco Gauffová i Jessica Pegulaová už oznámily, že na týmový BJK Cup nedorazí. "Kája chce hrát. Pokud bude zdravá, absolvuje obojí," slibuje Emil Miške.