Jak Djokovič dobyl New York. Úsporný režim, otočka s krajanem i rady Kobeho Bryanta

Novak Djokovič (36) vyhrál počtvrté v kariéře US Open a na kontě má už 24 grandslamových titulů, čímž vyrovnal historický rekord Margaret Courtové. Světu tím poslal další vzkaz do bouřlivé debaty, kdo je nejlepším tenistou všech dob. Na newyorský turnaj přitom v poslední době neměl dobré vzpomínky.

Fanoušci možná víc milovali Rogera Federera a Rafaela Nadala, srbský šampion se však ikonické dvojici v počtu sbírání cenných trofejí pomalu ale jistě vzdaluje. Djokovičovi rozhodně záleží na tom být nejlepší a chce mít své jméno zapsané v tenisové historii co nejvýraznějším písmem. Jeho cestu ale občas kromě triumfálních vítězství provází i kontroverze.

Kvůli jedné takové musel zůstat mimo hru na dvou nedávných grandslamech. Na Australian Open 2022 odmítl očkování a v oblíbeném Melbourne se tehdy hrálo bez něj. Podobně tomu bylo i o půl roku později v New Yorku, kde Djokovičovi nepovolily přílet do USA tamní orgány.

"Bohužel, tentokrát na US Open nebudu moci přicestovat. Děkuji za vaše zprávy lásky a podpory a přeji hodně štěstí všem ostatním. Budu se udržovat v dobré kondici a pozitivním duchu a čekat na příležitost, až budu moci znovu soutěžit. Brzy se uvidíme, tenisový světe!" napsal loni před startem US Open na svůj twitter.

Vrátil se tedy o rok později a byla to snová jízda. Ve finále potkal muže, který ho před dvěma lety připravil o kariérní grandslam. Ano, právě jeho duel s Medveděvem zakončil US Open 2021 při poslední Djokovičově návštěvě New Yorku. Zatímco tehdy ruský tenista vyhrál ve třech setech, nyní to bylo přesně naopak. Djokovič podruhé v kariéře získal tři grandslamové tituly během jediné sezony, a vyrovnal tak již zmíněný rok 2021.

Je zřejmé, že konkurence je dnes bez Federera, Nadala, ale i Murrayho slabší. ​​"Rivalita, kterou jsem s těmito kluky měl, byla opravdu velká a silná. Většinou jsme stáli proti sobě ve finále s Rogerem, Rafou nebo Andym. Dnes je to trochu jiné, ale vlastně mi to nevadí," smál se. "Letos jsem odehrál tři epické zápasy s Alcarazem a myslím, že to je důvod, proč se mluví o další rivalitě. Tenis je stále vzrušující. Carlos má velkou rivalitu se Sinnerem, je tu Rune a samozřejmě generace Zvereva, Tsitsipase nebo Medveděva."

Klíčové momenty US Open

Djokovič – Djere 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3

Nečekaná komplikace v jinak suverénní cestě přišla ve třetím kole. Djokovič zničehonic prohrával 0:2 na sety a takový stav na tvrdém povrchu otočil do té doby jen jednou. Nakonec si v půl druhé v noci oddechl. "Doufám, že se vám ta show líbila. Pro mě to zas tak příjemné nebylo, zvláště v prvních dvou setech. Byl to jeden z nejtěžších zápasů, které jsem tu za spoustu let odehrál," řekl v rozhovoru na kurtu.

Djokovič – Fritz 6:1, 6:4, 6:4

Fritz cestou do čtvrtfinále ztratil pouze 13 gamů, jenže naděje domácích fanoušků, že by potrápil srbského fenoména, vzala rychle za své. Djokovič nenechal nic náhodě. Hned první servis Američan ztratil a i když brejk rychle srovnal, sadu prohrál 1:6. Organizátoři aktérům alespoň částečně zatáhli střechu, aby nemuseli hrát na přímém slunci, a Djokovič se na kurtu ve více než 30stupňovém horku a vysoké vlhkosti zdržel jen dvě hodiny a 38 minut.

Djokovič – Medveděv 6:3, 7:6, 6:3

Výsledek vypadá jednoznačně, ale Djokovič musel hodně dřít, aby Medveděva přehrál. Ruský tenista dlouho držel šance a ve druhé sadě měl za stavu 6:5 i jeden setbol. Djokovič však krizovou chvíli odehrál aktivně, šel po servisu rovnou na síť a po dvou volejích odmítl komplikace. "Ani nevím, jak jsem to přežil a dokázal dotáhnout do tie-breaku. Ten druhý set byl rozhodující," přiznal. Druhé dějství zápasu bylo opravdu náročné, sada trvala 105 minut.

Důležitá čísla

6 – Pouze šest turnajů v roce 2023 odehrál Djokovič nad rámec grandslamů. Je zřejmé, že si vybírá jen to nejpodstatnější a nejdůležitější. Vynechal jarní betonovou sezonu v USA a kromě turnajů velké čtyřky byl pouze v Adelaide, Dubaji, Monte Carlu, Banja Luce, Římě a Cincinnati.

12 – Během cesty za 24 grandslamovými tituly prohrál Novak Djokovič 12 finále. 12 je také počet soupeřů, které ve finálových kláních porazil: Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer, Juan Martín Del Potro, Kevin Anderson, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Nick Kyrgios, Casper Ruud a Daniil Medveděv.

24 – Číslo, které se skloňuje nejvíce. Počet grandslamových trofejí, které během své kariéry vyhrál. Desetkrát Australian Open, sedmkrát Wimbledon, třikrát French Open a nyní již počtvrté US Open. Newyorský grandslam byl pro Djokoviče pokaždé těžkou zkouškou, prohrál na něm šest finále.

Djokovič si stále plní sny a v neděli při zisku posledního grandslamu vytáhl na scénu relikvii, kterou měl připravenou pro vzácný okamžik. Číslo 24 patřilo basketbalové legendě Kobemu Bryantovi a právě na americké půdě, kde byl zesnulý sportovec nesmírně populární, získal svůj 24. titul.

"Kobe byl můj blízký přítel. Hodně jsme si povídali o mentalitách vítězů, když jsem se potýkal se zraněním a snažil se vrátit. Byl jedním z lidí, na které jsem se mohl nejvíc spolehnout. Vždycky mi byl se svou radou k dispozici," vysvětloval, proč si vzal symbolické tričko s číslem 24 a portrétem slavného basketbalisty při ceremonii na sebe.

"Chtěl bych poslat zprávu každému mladému člověku venku. Když mi bylo sedm let, snil jsem o tom, že bych mohl vyhrát Wimbledon a být jednou světovou jedničkou. Jsem za to nesmírně vděčný. Cítím, že jsem měl sílu, vytvořit si svůj vlastní osud," vyprávěl po rekordním triumfu. Rady, které mu Kobe Bryant předával, byly vyslyšeny. "Musíš věřit a cítit věci každou buňkou ve svém těle. Buď v přítomném okamžiku, zapomeň na minulost. Pokud chceš lepší budoucnost, vytvoř si ji."