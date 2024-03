Tennis Tracker: Kerberová vyřadila Ostapenkovou a má první skalp TOP 10 od listopadu 2021

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 8. března?

23:35 – Iga Šwiateková vyhrála už pátý souboj v řadě s Danielle Collinsovou a vzájemnou bilanci upravila na 6:1. Zatímco na nedávném Australian Open potřebovala světová jednička a předloňská šampionka BNP Paribas Open všechny tři sety, v Indian Wells dominovala 6:3, 6:0. Polka může být další soupeřkou Lindy Noskové, která ve druhém kole nastoupí proti Camile Giorgiové.

23:26 – Alexander Zverev potvrdil v úvodním zápase na Masters v Indian Wells roli favorita, když si poradil dvakrát 6:4 s Christopherem O'Connellem. O teprve čtvrté osmifinále v kalifornské poušti, kde byl nejdál jednou ve čtvrtfinále, zabojuje proti krajanovi Yannickovi Hanfmannovi, nebo Tallonovi Griekspoorovi.

22:22 – Angelique Kerberová, která se letos vrací po mateřské pauze, porazila v souboji grandslamových šampionek ve druhém kole v Indian Wells 5:7, 6:3, 6:3 světovou desítku Jelenu Ostapenkovou a připsala si své druhé vítězství na individuálních turnajích po comebacku na kurty. Finalistka ročníku 2019 a bývalá světová jednička se o postup do osmifinále utká s Nao Hibinovou, nebo Veronikou Kuděrmetovovou a pokusí se navázat na svůj první skalp TOP 10 od listopadu 2021.

21:32 – Jannik Sinner zvládl i 13. letošní zápas a úspěšně vykročil na Masters v Indian Wells za obhajobou loňského semifinále. Úřadující šampion Australian Open smetl v úvodním utkání 6:3, 6:0 Thanasiho Kokkinakise a ve třetím kole se střetne s Janem-Lennardem Struffem, či Bornou Čoričem.

21:13 – Markéta Vondroušová suverénně zahájila své letošní působení na tisícovce v Indian Wells. Úřadující wimbledonská šampionka a česká žebříčková jednička si v úvodním zápase poradila 6:0, 6:2 s kvalifikantkou Bernardou Peraovou. O již páté osmifinále v tomto dějišti se utká s Martou Kosťukovou, nebo další kvalifikantkou Mai Hontamaovou. Více informací najdete v článku.

21:09 – Alex de Minaur dorazil do Indian Wells po úspěšné obhajobě titulu na pětistovce v Acapulcu a do prvního letošního podniku Masters vstoupil jednoznačným vítězstvím 6:1, 6:2 nad Tarem Danielem. O postup do osmifinále a vyrovnání svého maxima v tomto dějišti bude usilovat proti Alexanderovi Bublikovi, nebo Junchengovi Shangovi.

07:22 – Milos Raonic slaví úspěšný návrat na turnaj série Masters v Indian Wells, kde měl v prvním kole letošního ročníku původně čelit Rafaelovi Nadalovi. Bývalý třetí hráč světa, jenž se při posledních čtyřech startech v tomto dějišti podíval minimálně do semifinále, si poradil dvakrát 6:3 s lucky loserem Sumitem Nagalem a ve druhém kole změří síly se zástupcem TOP 10 Holgerem Runem.

07:19 – Anna Karolína Schmiedlová skončila na třech z posledních čtyř turnajů na raketě některé z čínských tenistek, se kterými prohrála všechny tři letošní souboje. Slovenka se s tisícovkou v Indian Wells rozloučila hned na úvod po porážce 0:6, 4:6 s Xinyu Wang.

07:13 – Naomi Ósakaová se po dvou letech úspěšně vrátila do Indian Wells, kde v roce 2018 vybojovala první ze svých sedmi titulů. Čtyřnásobná grandslamová šampionka a někdejší světová jednička, která se letos vrací po mateřské pauze, začala v kalifornské poušti suverénním vítězstvím 6:3, 6:1 nad bývalou světovou pětkou Sarou Erraniovou a ve druhém kole vyzve nasazenou čtrnáctku Ljudmilu Samsonovovou. Více informací najdete v článku.

07:08 – Světová jednička a rekordman v počtu grandslamových trofejí Novak Djokovič je po dlouhých pěti letech zpět na Masters v Indian Wells a své letošní působení v dějišti, kde v minulosti pětkrát triumfoval, zahájí premiérovým vzájemným soubojem s Aleksandarem Vukicem. Australský tenista zdolal v úvodním kole ve dvou tie-breacích Šintara Močizukiho.

01:22 – Karolína Plíšková na úspěšný únor v Indian Wells nenaváže. Bývalá světová jednička prohrála v prvním kole kalifornské tisícovky 1:6, 6:2, 4:6 s Annou Blinkovovou a teprve podruhé v kariéře nezvládla vstup do hlavní soutěže tohoto podniku. Ruska si o postup mezi nejlepší dvaatřicítku zahraje se světovou pětkou Jessicou Pegulaovou. Více informací najdete v článku.

00:44 – Jakub Menšík zvládl úvodní zápas i při svém pátém kariérním startu v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. V Indian Wells zahájil svou premiéru na turnajích Masters vítězstvím 6:3, 6:4 nad kvalifikantem Seong Chan Hongem a ve druhém kole vyzve nasazenou šestnáctku a domácího zástupce Bena Sheltona. Více informací najdete v článku.

00:38 – Venus Williamsová ve svém prvním zápase od loňského US Open neuspěla, ačkoli až do poloviny druhé sady byla lepší hráčkou na kurtu. Legendární 43letá Američanka, která v posledních čtyřech letech zapsala dohromady jen sedm výher, ovšem prohrála posledních 10 gamů a na kvalifikantku Nao Hibinovou nestačila 6:2, 3:6, 0:6. Více informací najdete v článku.

00:10 – Gaël Monfils na Masters v Indian Wells deklasoval 6:1, 6:2 Australana Maxe Purcella a oplatil mu tři roky starou porážku z trávy v Eastbourne. Ve druhém kole 37letý Francouz narazí na Poláka Huberta Hurkacze.