Tennis Tracker: Krejčíková vystavila finálové stop divoké kartě jako třetí hráčka na okruhu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. září?

08:35 – Světová čtyřka Holger Rune z Dánska, který nevyhrál už sedm zápasů v řadě, se kvůli blíže nespecifikovanému zranění omluvil z Laver Cupu. Kapitán výběru Evropy Bjorn Borg tým doplnil o Španěla Alejandra Davidoviche. Soutěž se bude konat od 22. do 24. září v kanadském Vancouveru.

08:02 – Barbora Krejčíková si po zisku titulu v San Diegu polepšila ve světovém žebříčku na desáté místo a v TOP 10 doplnila šestou Markétu Vondroušovou a osmou Karolínu Muchovou. Do čela hodnocení deblistek se počtvrté vyhoupla Kateřina Siniaková, jež na 1. místě zahajuje celkově 115. týden.

06:53 – Sloane Stephensová vykročila za obhajobou čtvrtfinále na turnaji WTA 1000 v Guadalajaře výhrou 7:5, 6:4 nad z kvalifikace rozehranou krajankou Ann Liovou. Ve druhém kole třicetiletá Američanka narazí na Kolumbijku Emilianu Arangovou, nebo Anastasii Potapovovou.

06:48 – Devětadvacetiletá Kanaďanka Eugenie Buchardová v mexické Guadalajaře porazila 6:1, 7:6 domácí Renatu Zarazuaovou a po 12 měsících vyvhrála zápas v hlavní soutěži turnaje WTA na tvrdém povrchu. Ve druhém kole se bývalá světová pětka a aktuálně až 248. hráčka světa utká s Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 2:0).

06:06 – Barbora Krejčíková se po Justine Heninové (proti Samantě Stosurové ve Stuttgartu 2010) a Jeleně Jankovičové (proti Angelique Kerberové v Hongkongu 2015) stala teprve třetí hráčkou tenisové historie, která v tomto století získala titul na okruhu WTA, když ve finále porazila soupeřku s divokou kartou.