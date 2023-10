Tennis Tracker: Linda Fruhvirtová na "stovce" ve Španělsku skončila už ve čtvrtfinále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 27. října?

18:58 – Stefanos Tsitsipas na halovém turnaji ATP 500 ve Vídni zdolal po téměř dvou hodinách hry 7:6, 7:5 Chorvata Bornu Goja a znovu se přiblížil svému pátému startu na Turnaji mistrů během pěti let. V semifinále řecký tenista vyzve obhájce titulu Daniila Medveděva (h2h 4:8).

16:36 – Hubert Hurkacz nevyužil ve čtvrtfinále v Basileji čtyři setboly v úvodní sadě, ale nenechal se rozhodit a po téměř dvouapůlhodinovém boji Tallona Griekspoora nakonec zdolal 6:7, 6:4, 6:4. Šampion nedávného Masters v Šanghaji tak pokračuje v debutu ve švýcarské hale a zase o kousek zvýšil své šance na kvalifikaci na Turnaj mistrů. Na třetí letošní finále zaútočí proti Ugovi Humbertovi, nebo domácímu Dominicovi Strickerovi.

16:32 – Daniil Medveděv pokračuje v hale ve Vídni v obhajobě loňského triumfu a svou neporazitelnost v tomto dějišti protáhl už na osm utkání. Nejvýše nasazený přetlačil 6:3, 3:6, 6:3 krajana Karena Chačanova a už pojedenácté v sezoně postoupil do semifinále. O již deváté letošní finále bude usilovat proti Stefanosovi Tsitsipasovi, nebo Bornovi Gojovi.

16:24 – Qinwen Zheng v závěrečném zápase skupinových bojů zdolala 6:4, 1:6, 6:2 grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou, s níž vyhrála i třetí vzájemný souboj, a doplnila v semifinále WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai krajanku Lin Zhu, Beatriz Haddadovou Maiaovou a Darju Kasatkinovou.

15:10 – Linda Fruhvirtová na podniku W100 ve Španělsku zlepšenou formu z posledních týdnů nepotvrdila. Česká teenagerka skončila už ve čtvrtfinále po porážce 4:6, 2:6 s bývalou světovou pětkou a nyní 107. hráčkou světa Sarou Erraniovou.

14:15 – Ljudmila Samsonovová otočila ve druhém zápase skupiny na WTA Elite Trophy stav 4:6, 0:3, dvakrát podávala na vítězství a měla dva mečboly. Přesto derby s Veronikou Kuděrmetovovou prohrála 4:6, 6:3, 5:7. Do semifinále z Růžové skupiny tak postupuje domácí divoká karta a žebříčkově nejníže postavená účastnice Lin Zhu.

10:48 – Caroline Garciaová loni posbírala čtyři trofeje včetně triumfu na Turnaji mistryň, ovšem letošní sezonu zakončila bez titulu. Bývalá světová čtyřka vypadla na probíhajícím WTA Elite Trophy už ve skupině, když v přímém souboji o semifinále nestačila 1:6, 6:7 na Beatriz Haddadovou Maiaovou.

06:00 – I v pátek budou mít tenosoví fanoušci na co koukat. Ve Švýcarsku i v Rakousku totiž pokračují prestižní turnaje kategorie ATP. V Basileji se o semifinálovou účast utkají například Holger Rune a Tomás Martín Etcheverry. Ve Vídni pak bude k vidění atraktivní americko-italský souboj mezi Francesem Tiafoem a Jannikem Sinnerem.

05:30 – Félix Auger-Aliassime poprvé od února vyhrál na dvou turnajích po sobě alespoň dva zápasy. Ve čtvrtek večer v Basileji kanadský obhájce titulu přehrál 6:4, 6:2 Nizozemce Botice Van de Zandschulpa a navázal na skalp domácího Leandra Riediho. Ve čtvrtfinále se utká s Alexanderem Ševčenkem (h2h 0:0).