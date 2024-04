Tennis Tracker: Tsitsipas už podesáté porazil Zvereva, challenger na Štvanici nakonec bude

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 11. dubna?

Hlavní události

15:38 – Stefanos Tsitsipas přetlačil v osmifinále na Masters v Monte Carlu 7:5, 7:6 Alexandera Zvereva, přestože ve druhé sadě zahodil vedení 5:0 se dvěma mečboly, a vzájemnou bilanci upravil na 10:5. Šampion ročníků 2021-22 se ve čtvrtfinále utká s Karenem Chačanovem (H2H 7:1).

16:24 – Květnový štvanický tenisový challenger Prague Open se nakonec konat bude. Jeho organizátoři sice před týdnem klání zrušili, nakonec ale po týdnu požádali organizaci ATP o jeho obnovení. Společně s mužským turnajem proběhne od 5. do 12. května na kurtech I.ČLTK také ženský turnaj s označením ITF W60.

“Na poslední chvíli jsme se dozvěděli o podpoře ze strany Národní sportovní agentury a v kombinaci s našimi zdroji jsme rozpočet naplnili. Zatím to vypadá, že tradice zůstává zachována. Tohle je 24. ročník, a bylo by moc líto, že bychom ji museli přerušit nebo zrušit,” řekl Livesport Zprávám šéf štvanického klubu Vladimír Šavrda.

Další zprávy

14:30 – Holger Rune ve čtvrteční dohrávce na Masters v Monte Carlu porazil 6:3, 3:6, 6:2 kvalifikanta Sumita Nagala a zajistil si osmifinálový souboj s Grigorem Dimitrovem (H2H 1:2). S Bulharem, který rovněž dohrával zápas druhého kola a přehrál 6:4, 6:3 Miomira Kecmanoviče, se loňský finalista střetne zhruba po hodinovém odpočinku.

13:08 – Daniil Medveděv dohrál na prvním letošním antukovém podniku Masters v Monte Carlu už v osmifinále a poprvé v sezoně vypadl dříve než v semifinále. Čtvrtý hráč světa podlehl i kvůli nevyužitému setbolu 3:6, 5:7 Karenovi Chačanovovi, s nímž vyhrál poslední čtyři souboje. Chačanov upravil svou katastrofální bilanci se zástupci TOP 5 žebříčku na 4:29 a ve svém prvním čtvrtfinále v tomto dějišti potká Alexandera Zvereva, nebo Stefanose Tsitsipase.

13:04 – Letošní ročník exhibičního Laver Cupu, který se uskuteční od 20. do 22. září v německém Berlíně, odtajnil další účastníky. Výběr světa budou reprezentovat Alex de Minaur, Taylor Fritz a Tommy Paul. Za evropský tým zatím přislíbili účast Carlos Alcaraz, Daniil Medveděv a Alexander Zverev.

12:49 – Alex de Minaur ve svém prvním osmifinále v Monte Carlu narazil na Alexeje Popyrina, krajana přehrál 6:3, 6:4 a teprve potřetí v kariéře postoupil do čtvrtfinále na podnicích Masters. O celkově třetí antukové semifinále na nejvyšším okruhu se utká s Novakem Djokovičem, nebo Lorenzem Musettim.

12:47 – Tereza Martincová finálovou účast na podniku W100 ve španělské Zaragoze neobhájí. Bývalá světová čtyřicítka prohrála ve druhém kole 1:6, 4:6 s bývalou semifinalistkou French Open a nasazenou dvojkou Martinou Trevisanovou a čeká ji pád na konec druhé stovky žebříčku.

10:30 – Naomi Ósakaová splnila svůj slib a po více než čtyřech letech bude znovu reprezentovat svou rodnou zemi v Billie Jean King Cupu. Japonky se v Tokiu utkají v kvalifikačním kole s Kazachstánem a bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou vítězku čekají zápasy s Jelenou Putincevovou a Annou Danilinovou. Ósakaová naposledy reprezentovala Japonsko v roce 2020.

"Dlouho jsem nehrála, ale když mě trenér Sugijama pozval, tak jsem se rozhodla přijet. Byl to velmi hezký a laskavý rozhovor, měla jsem z toho velmi dobrý dojem. A také je samozřejmě pro každého je velmi příjemné, hrát tenis před svým publikem. Těším se na to," sdělila Ósaková na tiskové konferenci po příletu do Tokia.

10:27 – Antukové Masters v Monte Carlu má v průběhu čtvrtka na programu velké šlágry. Do hry půjde rovnou osm hráčů z TOP 10 světového žebříčku. Přerušené zápasy budou dohrávat Grigor Dimitrov a Holger Rune, osmifinálové duely pak čekají na Novaka Djokoviče, Jannika Sinnera, Dmitrije Medveděva, Alexandra Zvereva, Huberta Hurkacze i Caspera Ruuda.