Výkon byl neuvěřitelný, výhra znamená trochu klidu, říká o obratu volejbalistek Pelikánová

České volejbalistky v úterním utkání na mistrovství Evropy proti domácímu Německu nezlomila dvousetová ztráta po prohraných koncovkách a po velkém obratu se před posledním utkáním udržely ve skupině C v reálné hře o postup. Trenéra Giannise Athanasopulose comeback, umocněný odvrácenými mečboly v tie-breaku, nadchl a v pozápasovém rozhovoru pro svazový web vyzdvihl bojovnost týmu. Tu jeho svěřenkyně prokázaly už i v předchozím duelu s Tureckem, byť tam to proti velkému favoritovi stačilo jen na zisk jednoho setu.

"Ukázali jsme, že máme skvělou týmovou strukturu, nikdy se nevzdáváme a pořád bojujeme," radoval se Athanasopulos. Na obrovskou bojovnost a touhu po vítězství v bouřlivé atmosféře zaplněné düsseldorfské haly poukázaly i samotné hráčky. "Skutečnost, že jsme zápas otočily z 0:2, je důkaz, že v nás je bojovný duch a potřeboval vylézt," řekla teprve osmnáctiletá nahrávačka Kateřina Pelikánová. "Už před zápasem jsme si řekly, že všechno je možné a v žádném případě nesmíme věšet hlavy kvůli skóre, které je na tabuli," doplnila smečařka Eva Hodanová.

Volejbalistkám pomohly oba předchozí zápasy s Řeckem, proti němuž výhrou 3:0 napravily nepovedený vstupní duel proti Ázerbájdžánu, a s Tureckem, kterému zatím jako jediné na turnaji dokázaly vzít set. "Ty nám zvedly sebevědomí a díky tomu jsme dokázaly Němky zatlačit," řekla Hodanová. Pelikánová si pochvalovala, že ve druhé polovině úterního zápasu se sešlo všechno se vším. "Ten výkon byl neuvěřitelný a jsem za něj hrozně ráda. Obrana začala neuvěřitelně makat, i na bloku jsme je párkrát sundaly. Výhra pro nás znamená hodně a hlavně trošku klidu do posledního zápasu. Teď se musíme semknout a porazit Švédky," burcovala Pelikánová.

Pořadí v české skupině. Livesport

Kouč Athanasopulos přisoudil ztrátu prvních dvou setů nervozitě ze zaplněné haly. Hráčky to podle něj i dříve svazovalo a nedaří se jim pak zakončovat akce. "Ale poté, co se hráčky uklidnily a více se soustředily na hru, bojovaly o každý míč, což je důležité. Bylo vidět, že pracují celou dobu jako tým, ne jako individualistky. A právě na tom pracujeme a myslím, že se to daří. Po tomhle zápase se cítím skvěle, neuvěřitelně," konstatoval řecký kouč.

Myslel už ale také na čtvrteční závěrečný duel se Švédskem, které aktuálně uzavírá tabulku skupiny C. Seveřanky už ale dokázaly rovněž porazit Němky (3:1) a mají k dobru dnešní utkání s Ázerbájdžánem. Kouč od týmu požaduje, aby nehleděl na tabulku, jediným zájmem musí být vítězství. "Chci, abychom se soustředili na to, že chceme Švédky porazit. Koncentrovat se na zápas, jakoby to byl jeden z nejlepších týmů na světě a další příležitost, jak můžeme vyrůst," řekl Athanasopulos.

Česko – Švédsko (čtvrtek, 17:00)