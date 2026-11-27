Pátek 27. listopadu
12:49 – České reprezentantce Patrícii Tajcnárové se úvodní závod Světového poháru monobobů v Altenbergu nepovedl. Čtyřiadvacetiletá pilotka po nehodách v obou kolech skončila s velkým odstupem poslední dvanáctá.
12:10 – Úvodní závod Světového poháru v běhu na lyžích ovládly Švédky. Na 10 kilometrů klasicky v Ruce obsadily kompletní stupně vítězů, z výhry se radovala Ebba Anderssonová. Česká lyžařka Kateřina Janatová na ni ztratila 1:45,7 minuty a obsadila 33. místo.
10:42 – Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař je na Grand Prix v Tokiu čtvrtá po krátkém programu. Čeští krasobruslaři na NHK Trophy útočí na vyrovnání svého výsledku z Kanadské brusle, kde na konci října v elitním seriálu společně debutovali. V čele soutěže jsou favorizovaní mistři světa Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa.