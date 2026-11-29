Hornig napravil své vystoupení z vytrvalostního závodu, v němž s pěti chybami obsadil až 51. místo. Tentokrát měl navzdory sněžení přesnou mušku, i když se na nástřelu podle vlastních slov trápil. "V závodě jsem jen trošku bojoval s nějakým klepáním, ale to jsem naštěstí vybojoval," řekl České televizi.
Umístění v první desítce ho povzbudilo. "Je to posílení sebevědomí po té dvacítce. Tam jsem to speciálně na střelnici nebyl já. Byly tam hloupé chyby, které jsem tam dělal. Zároveň doufám, že začíná sběr bodů do celkového pořadí," dodal.
Ve srovnání s vytrvalostním závodem si polepšili také další tři čeští reprezentanti. Tomáš Mikyska minul jen poslední ránu a obsadil 27. místo zhruba o sekundu před Michalem Krčmářem, který musel na dvě trestná kola. Bodoval také Mikuláš Karlík, jenž obsadil 35. příčku. Naopak tři chyby a pomalý běh srazily až na 66. místo Jonáše Marečka.
Z prvního vítězství v této sezoně se radoval obhájce celkového triumfu v SP Perrot. Díky bezchybné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu porazil o 26,8 sekundy vítěze vytrvalostního závodu Campbella Wrighta z USA, který musel na jedno trestné kolo. Třetí skončil Švéd Sebastian Samuelsson.
V 16:15 začne v Kontiolahti sprint biatlonistek.