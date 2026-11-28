Voborníková znovu prokázala, že má na začátku sezony skvělou střeleckou formu. V pátek byla bezchybná ve čtyřpoložkovém vytrvalostním závodě a dnes na čtyřech položkách spotřebovala jen jeden náhradní náboj.
Díky tomu po úvodním úseku předávala jako šestá se čtrnáctisekundovou ztrátou na čelo. Na třetím úseku polepšila českému týmu o čtyři místa na osmou příčku a lehce stáhla časové manko více než 40 sekund, které jí přivezl Mikyska.
Ten na rozdíl od ní spotřeboval pět náhradních nábojů, jen poslední položku zvládl čistě. Do závěrečného okruhu vyjížděl jako osmý, ale pak se propadl za Švýcara Niklase Hartwega na deváté místo. Na čelo Češi ztratili více než minutu.
Švédsko zvítězilo o 2,9 sekundy před německým duem Marlene Fichtnerová, Justus Strelow. Třetí finišovala hvězdná francouzská sestava Lou Jeanmonnotová, Éric Perrot tvořená obhájci velkého křišťálového glóbu.
Překvapilo Grónsko, které bylo díky sourozencům Ukaleq Astri a Sondremu Slettemarkovým celý závod ve hře o medaile a nakonec skončilo páté.
V 15:15 SEČ začne klasická smíšená štafeta, do níž Česko nastoupí ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář.