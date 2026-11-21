Alcaraz – Shelton 3:6, 6:3, 7:6
Alcaraz i přes zranění zadního stehenního svalu suverénně prošel skupinou, ve které ani jednou neztratil podání a ve dvou ze tří zápasů nečelil brejkbolu. Očekávalo se, že navzdory zdravotnímu problému bude dominovat i proti rivalovi Sheltonovi, nicméně v úvodu utkání měl jasně navrch Američan.
Majitel sedmi grandslamových trofejí Alcaraz udělal ve druhém gamu několik chyb, nabídl Sheltonovi brejkbol a ten ho proměnil dělovým returnem, po kterém se mohl Španěl jen ohlédnout. Finalista nedávného US Open pak brejk snadno potvrdil a vedl 3:0.
Na Alcarazovi nebylo znát, že by ho zranění jakkoli limitovalo, i když pravděpodobně nemohl hrát naplno všechny údery zatěžující levou nohu tak, jak je zvyklý. Dával ale najevo negativní emoce a vypadalo to, že ho nepovedený vstup do zápasu rozhodil.
Shelton, který už spolupracuje s bývalým koučem španělské hvězdy Juanem Carlosem Ferrerem, byl na servisu neprůstřelný a náskok brejku si uhájil až do konce setu. Soupeři sice nabídl v sedmé hře dva brejkboly, avšak skóre 15:40 suverénně otočil.
Alcaraz se hned na začátku druhého dějství dostal do problémů, ale manko 15:30 vyřešil. Španělovi se nadále nedařilo najít správnou míru agresivity a pokračoval v trápení na returnu, čímž Sheltonovi gamy na podání Američana výrazně usnadňoval.
Druhá sada dlouho žádný zajímavý okamžik nenabídla. V osmé hře se však Alcaraz i díky dvojchybě Sheltona propracoval ke dvěma brejkbolům v řadě a tentokrát po chybě soupeře využil hned první příležitost. Stejně jako Američan si poté náskok jednoho brejku uhájil a po necelé hodině a čtvrt přišel na řadu rozhodující set.
Alcarazovi se nepovedl vstup ani do posledního dějství. Španěl prohrál úvodních šest bodů a Shelton nebyl daleko od brejku. Bývalý lídr žebříčku ovšem stav 0:1 a 0:30 vyřešil a amerického protivníka do vedení o dva gamy nepustil.
Postupně získával Alcaraz převahu ve výměnách, což se očekávalo už od začátku zápasu. Shelton si ale nadále pomáhal dělovým servisem a do stavu 3:3 neměl na podání žádné potíže. V sedmé hře sice pustil Španěla do vedení 30:15, ovšem situaci i s pomocí ukázkového stopvoleje bleskově vyřešil.
Vzápětí se ocitl ve stejné situaci Alcaraz a také on po dvojchybě prohrával 15:30. Rovněž španělská hvězda ale manko otočila a srovnala na 4:4. O vítězi napínavého prvního semifinále nakonec musel rozhodnout tie-break.
Zkrácená hra začala třemi esy a jako první šel do vedení o minibrejk Alcaraz po obrovské minele Sheltona z forhendu. Američan následně udělal další chybu, tentokrát na síti, a Španěl měl v zádech nadějné vedení 4:1. Tie-break byl nakonec naprosto jednoznačný a Alcaraz jej ovládl poměrem 7:1.
"Zpočátku jsem byl trochu frustrovaný, protože jsem do zápasu nevstoupil tak, jak bych si představoval. Hráč jako Ben, který má tvrdé podání a silnou hru od základní čáry, vás pokaždé donutí jít na hranici možností. Zkrátka se mi úvod příliš nepovedl," zhodnotil Alcaraz na kurtu.
Alcaraz tak pokračuje v bezchybném letošním působení na Turnaji mistrů a zvládl i čtvrtý zápas. Navíc protáhl svou letošní neporazitelnost na halových betonech už na 14 zápasů. Tato vynikající série zahrnuje triumfy ve Vídni a na Masters v Paříži.
V neděli bude mít Alcaraz další příležitost zabojovat o první kariérní triumf na Turnaji mistrů. Do finále se v minulosti podíval také loni, kdy nestačil na největšího rivala Jannika Sinnera. Tentokrát bude jeho soupeřem světová jednička Alexander Zverev, nebo další bývalý šampion Daniil Medveděv.
"Jsem rád, že se mi ve druhém setu podařilo vrátit do hry a předvádět opravdu kvalitní tenis. Našel jsem svůj rytmus, soustředil se na vlastní výkon a nakonec hrál dobře. A vše vyvrcholilo skvělým tie-breakem," pochvaloval si. "Neděle bude pro mě i můj tým velmi důležitým dnem. Do té doby se však musím soustředit na regeneraci," dodal.
Shelton si zahrál Turnaj mistrů podruhé v kariéře a vedl si mnohem lépe než při loňském debutu. Zatímco před rokem prohrál všechny tři zápasy ve skupině, letos končí s bilancí 2:2 a sahal po postupu do finále, v němž by hrál o svůj největší titul.