"Zdravotně jsem na tom dobře. Po tom lehkém úrazu ve Vídni to nebylo nic příjemného, ale nevyřadilo mě to na dlouho. Poslední týden a půl už trénuju naplno a jsem stoprocentně fit," ujistil fanoušky Menšík. Semifinalista letošního Roland Garros se zranil na konci října, kdy se ve Vídni v závěru utkání 2. kola s Francouzem Adrianem Mannarinem uhodil do zadní části hlavy. Poté prohrál 4:6, 5:7 a odhlásil se i z dalšího turnaje v Paříži.
"Měl jsem lehký otřes mozku, ale nebylo tam žádné rapidně velké zranění, že by se muselo něco hlídat. Rekonvalescence samozřejmě nějaký den trvala, ale nebylo to nic vážného, na co bych si musel dávat ještě doteď pozor," uvedl jednadvacetiletý tenista.
Do dějiště finálového turnaje Davis Cupu v Boloni odletěl ve čtvrtek. Stihl už několik tréninků. "Je to trochu jiné než loni. Vloni byla hala a celé naše prostředí na jednom místě, letos je to hektičtější," přiznal. "Při prvním tréninku šlo vidět, že povrch je nově natřený, a myslím, že jak se na něm v průběhu týdne bude hrát, tak bude ještě rychlejší. Pro mě a pro Jirku (Lehečku) je to ale spíše výhoda. Celkově jsou první pocity z tréninku dobré," podotkl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.
Role dvojky
V týmu bude jako patnáctý hráč světa plnit roli dvojky právě za Jiřím Lehečkou. Bude to změna oproti zářijové kvalifikaci proti USA, kde byl při vítězství 3:2 ve výběru kapitána Tomáše Berdycha jedničkou.
"Ani to nevnímám. Když jsem byl teď poprvé jednička v Praze v O2 areně, tak jsem si připadal, jako bych byl na Davis Cupu poprvé. Zase tak velký rozdíl to není," uvedl Menšík. "Samozřejmě je fajn mít rivalitu, navzájem se popohánět a motivovat se třeba dobrým úspěchem nebo žebříčkem. V Davis Cupu ale není velký rozdíl, jestli jste jednička nebo dvojka, protože potřebujete dva body a není to jenom o jednom hráči," dodal.
Češi vstoupí do turnaje v úterý čtvrtfinálovým duelem s Kanadou. Hlavní hvězdou vítězů týmové soutěže z roku 2022 bude bývalý čtvrtý hráč světa Félix Auger-Aliassime. Obejít se ale musí bez Shapovalova či Dialla.
"Určitě bych je nepodceňoval. Hraje se na dva vítězné body, což je jiný formát, než na jaký jsme byli letos zvyklí. Když vloni vypadl Carlos Alcaraz, všichni si mysleli, že to bude procházka růžovým sadem, ale je to Final 8. Že Kanaďanům nepřijela dvě velice zvučná jména, to vůbec nic neznamená. Když bude Félix a k němu třeba nějaký méně známý hráč, tak to pořád bude velice náročné. Připravíme se nejlépe, jak to jde," zakončil rozhovor Menšík.