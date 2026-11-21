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Alcaraz – Shelton | 14:30 SEČ
Ben Shelton, jehož nově vede Juan Carlos Ferrero, má příležitost v semifinále Turnaje mistrů zaskočit největšího favorita Carlose Alcaraze, který bojuje se zraněním.
Zápasové informace a forma
Alcaraz si během Turnaje mistrů přivodil zranění zadního stehenního svalu a jeho největší překážkou v pátečním závěrečném zápase ve skupině byl tento zdravotní problém. Před magnetickou rezonancí nebylo jisté, zda bude moct na turnaji pokračovat.
Proti Flaviovi Cobollimu nastupoval s jistotou prvního místa ve skupině a domácí soupeř ho nijak neprověřil. Alcaraz zvítězil hladce 6:4, 6:1 a protáhl svou aktuální neporazitelnost na halových betonech na 12 zápasů. Španěl sám přiznal, že raději nehrál naplno. "Výzvu teď řeším hlavně mimo kurty. Udělám vše pro to, abych byl připravený na semifinále," vzkázal.
V průběhu letošní sezony přišel kvůli zranění zápěstí o téměř pět měsíců, ale i tak prožívá fantastický rok. Na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam a nedávno ve Vídni slavil svůj první kariérní triumf v závěru sezony v evropských halách. Navíc pak ovládl i Masters v Paříži.
Nyní je ve skvělé pozici, aby poprvé kraloval na Turnaji mistrů. Obzvlášť při absenci největšího rivala Jannika Sinnera. Sebevědomí ani formu vzhledem k suverénnímu vystoupení ve skupinové fázi nepostrádá. Jeho největší překážkou je tak v tuto chvíli zmíněné zranění zadního stehenního svalu.
Shelton debutoval na Turnaji mistrů loni a premiéra se mu absolutně nepovedla, když prohrál všechny tři zápasy v základní skupině. Letos se ovšem výsledkově i výkonnostně zlepšil a zvládl dvě ze tří utkání ve skupinové fázi, kterou uzavřel dvousetovým vítězstvím nad kometou sezony Rafaelem Jódarem.
Američan má za sebou bez ohledu na víkendové boje na Turnaji mistrů jednoznačně nejlepší sezonu kariéry a další vítězství by bylo jen velmi příjemným bonusem. V aktuálním roce posbíral čtyři tituly, je neporažen v semifinálových duelech, na US Open si zahrál první grandslamové finále a v žebříčku se vyšplhal na čtvrté místo.
Vzájemná bilance
Alcaraz vede 4:1 a vyhrál oba předchozí souboje na halových betonech. Ty se odehrály předloni v exhibičním Laver Cupu, který se počítá do oficiálních statistik, a v nedávném finále na Masters v Paříži.
Zajímavosti a fakta
Alcaraz už teď prožívá nejlepší sezonu na halových betonech, na kterých má letos v oficiálních zápasech bilanci 13:0.
Do semifinále Turnaje mistrů postoupil potřetí v kariéře. Má v něm bilanci 1:1, v roce 2023 nestačil na Novaka Djokoviče a loni porazil Félixe Augera-Aliassimeho.
Rovněž Shelton zapisuje skvělou sezonu na halových betonech, na individuálních turnajích vyhrál 12 z 15 zápasů v těchto podmínkách.
Letos je v semifinálových utkáních neporažen a vyhrál všech šest. Ani jednou však v této fázi nečelil někomu z TOP 10 žebříčku.
Sázkařská analýza
Čísla jsou jednoznačně na straně Alcaraze, který vede ve vzájemné bilanci 4:1. Shelton mu ale dokázal v posledních soubojích výrazně vzdorovat. Na loňském French Open sebral Alcarazovi set, na letošním US Open ho porazil a v nedávném finále na Masters v Paříži padl se španělským favoritem 6:7, 5:7.
Dá se očekávat, že tato rivalita bude v budoucnu ještě víc vyrovnaná, protože Sheltonovi už teď pomáhá bývalý Alcarazův kouč Ferrero, který ho naplno povede od sezony 2027. Důležitým faktorem v tomto zápase bude zdravotní stav favorizovaného Alcaraze. Pokud se Sheltonovi podaří španělského rivala fyzicky prověřit, může zranění Alcaraze využít.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Paříž, Vídeň, Tokio, Dauhá, Australian Open (titul); Monte Carlo (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Vídeň (titul)
Bilance: 45:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na halových betonech: 13:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 10:2 (kariérní 62:26)
Bilance v semifinále: 6:1 (kariérní 38:13)
Grandslamy: Australian Open (titul), French Open (nehrál), Wimbledon (nehrál), US Open (čtvrtfinále)
Alcaraz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 10:5
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 1:1
Generálka: Vídeň (titul), Paříž (titul)
Cesta turnajem: Tiafoe (6:2, 6:2), Medveděv (6:2, 6:4), Cobolli (6:4, 6:1)
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montreal, Stuttgart, Mnichov, Dallas (titul); Paříž, US Open (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Dallas (titul); Paříž (finále)
Bilance: 47:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 12:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 12:27)
Bilance v semifinále: 6:0 (kariérní 11:7)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (finále)
Shelton – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 2:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: skupina
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Basilej (osmifinále), Paříž (finále)
Cesta turnajem: Fils (6:2, 3:6, 6:3), Zverev (2:6, 6:7), Jódar (7:6, 7:5)
Zverev – Medveděv | 20:30 SEČ
Světová jednička Alexander Zverev čelí extrémně těžké výzvě. Na Turnaji mistrů bojuje se zraněním a v semifinále nastoupí proti obávanému rivalovi Daniilu Medveděvovi.
Zápasové informace a forma
Zverev prožil nejlepší možný čtvrteční den, když si zajistil první místo ve skupině a také to, že nebude muset v semifinále bojovat s největším favoritem Carlosem Alcarazem. I tak ale dostává těžkého a neoblíbeného soupeře, protože Medveděv mu dělá potíže celou kariéru.
Německý tenista ovšem může těžit ze suverénního vystoupení ve skupinové fázi. Ačkoli na Turnaj mistrů přijel s mizernou letošní bilancí proti hráčům TOP 10, dokázal všechny tři zápasy vyhrát bez ztráty setu. Teprve podruhé z devíti startů prošel skupinou bez jediné porážky.
Další výzvu může představovat problém s kotníkem, který si vážně zranil už na French Open 2022. Zranění sice vyléčil, nicméně někdy ho kotník trápí, což podle něj vedlo k několika nestandardním a slabším výsledkům v posledních letech.
Kotník se Zverevovi znovu ozval v posledním zápase skupiny proti Arthurovi Filsovi. "Bohužel opět cítím bolest v kotníku. Asi se mi to do konce kariéry stane ještě několikrát," uvedl. Před semifinále měl den volna, který mu mohl výrazně pomoct se na důležitý zápas s Medveděvem připravit.
Medveděv schytal do základní skupiny letošního Turnaje mistrů největšího favorita Alcaraze a dalo se očekávat, že bez porážky do semifinále neprojde. Bývalý lídr žebříčku ovšem udělal svůj důležitý kus práce a vyhrál další dva zápasy s Flaviem Cobollim a Francesem Tiafoem, s nímž absolvoval přímý souboj o postup.
Do semifinále Turnaje mistrů se probojoval poprvé od roku 2023, jelikož předloni skončil ve skupině a loni se nekvalifikoval. Úspěchy letos sbíral hlavně mimo grandslamy, na kterých nedokázal ani jednou překročit osmifinále. Přesto je šampion tohoto podniku z roku 2020 v nejlepší pětce světového pořadí.
Vzájemná bilance
Medveděv vede 14:8. Ruský tenista celou kariéru představuje pro Zvereva neoblíbenou hrozbu a má v této rivalitě viditelnou psychickou výhodu. Konkrétně na Turnaji mistrů se potkali už pětkrát a ve třech případech zvítězil Medveděv.
Zajímavosti a fakta
Zverev je dvojnásobným šampionem Turnaje mistrů a v semifinále tohoto podniku má poloviční úspěšnost 2:2.
V minulosti prošel skupinou Turnaje mistrů bez porážky jen předloni a tehdy v semifinále prohrál s Taylorem Fritzem.
Medveděv ovládl Turnaj mistrů v roce 2020 a v semifinále této akce disponuje bilancí 2:1.
Proti světovým jedničkám má solidní bilanci 8:9, ovšem čtyři z posledních pěti takových duelů prohrál (pokaždé s Jannikem Sinnerem).
Sázkařská analýza
Zverev dorazil na Turnaj mistrů s mizernou letošní bilancí 3:9 proti hráčům TOP 10. Ve skupině sice všechny tři takto vysoko postavené soupeře porazil, ovšem ve dvou případech čelil debutantům Filsovi a Rafaelu Jódarovi. Navíc potkal také Bena Sheltona, s nímž to má 7:0.
Medveděv ale bude zřejmě pro Zvereva úplně jiným kalibrem, protože ruský tenista má psychickou výhodu v této rivalitě a není oblíbeným soupeřem německé hvězdy. K tomu můžeme přidat Zverevovy potíže s kotníkem. Zverev je mírným kurzovým favoritem, ale vítězství Medveděva by žádným překvapením nebylo.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, French Open (titul); Wimbledon, Madrid (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (semifinále)
Bilance: 68:18
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 9:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 6:9 (kariérní 64:89)
Bilance v semifinále: 4:8 (kariérní 44:46)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (titul), Wimbledon (finále), US Open (titul)
Zverev – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 21:12
Nejlepší výsledek: titul (2018, 2021)
Loňský výsledek: skupina
Bilance v semifinále: 2:2
Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (2. kolo)
Cesta turnajem: Jódar (6:4, 6:4), Shelton (6:2, 7:6), Fils (6:4, 7:6)
Medveděv – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Almaty, Hangzhou, Dubaj, Brisbane (titul); Indian Wells (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Almaty (titul)
Bilance: 54:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 9:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:4 (kariérní 54:57)
Bilance v semifinále: 5:5 (kariérní 45:27)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Medveděv – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 14:12
Nejlepší výsledek: titul (2020)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 2:1
Generálka: Almaty (titul), Vídeň (semifinále), Paříž (2. kolo)
Cesta turnajem: Cobolli (7:6, 6:3), Alcaraz (2:6, 4:6), Tiafoe (6:3, 6:4)