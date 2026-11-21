Zverev – Medveděv 7:6, 6:4
Úvodní set mezi obrovskými rivaly Zverevem a Medveděvem měl velmi rychlý průběh. Ani jeden z aktérů nedokázal mít výraznější převahu v delších výměnách a po pouhých 41 minutách přišel na řadu tie-break, přičemž k brejkbolu se nepropracoval aktuální ani bývalý lídr žebříčku.
Očekávalo se, že i zkrácená hra bude mít vyrovnaný průběh. Medveděv však odehrál naprosto otřesný tie-break plný chyb a Zverev byl naopak odvážnější a bezchybný. První dějství vyvrcholilo luxusním prohozem z rakety Zvereva, který tie-break ovládl suverénně a bez ztráty jediného bodu 7:0.
Vyrovnaná bitva a dominance na podání pokračovaly také ve druhém setu. Do stavu 3:3 měl potíže na servisu pouze Zverev v šesté hře, v níž ztratil vedení 40:0. Sice musel přes shodu, ale game uzavřel naprosto suverénně.
První brejkbolové příležitosti v zápase se diváci v turínské hale dočkali až v sedmém gamu druhého dějství. Zverev sehrál povedený game na returnu a po chybách Medveděva si vypracoval dva brejkboly po sobě. Úvodní hrozbu zkušený Rus odvrátil, ale dvojchyba na tu další se mu stala osudnou.
Zverev žádné komplikace ve zbytku utkání nepřipustil a došel si pro cenné vítězství. Vzájemnou bilanci s neoblíbeným Medveděvem, se kterým prohrál pět z posledních šesti duelů, upravil na 9:14 ze svého pohledu.
Zverev dorazil na Turnaj mistrů s katastrofální letošní bilancí 3:9 proti hráčům TOP 10, přestože je světovou jedničkou a úřadujícím šampionem Roland Garros a US Open. V Turíně ovšem zvládl všechny čtyři zápasy proti takto vysoko postaveným hráčům, dokonce bez ztráty jediného setu.
V neděli tak dostane další a zároveň poslední možnost ukořistit první letošní triumf na turnajích ATP. Ve finále Turnaje mistrů je potřetí v kariéře a uspěl v roce 2018 proti Novaku Djokovičovi i před pěti lety v souboji právě s Medveděvem.
Jeho finálovým protivníkem bude Alcaraz. Se Španělem má negativní vzájemnou bilanci 6:7, ovšem vyhrál oba předchozí souboje na Turnaji mistrů tady v Turíně. Konkrétně v letech 2023 a 2024.