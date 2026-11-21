Hlavní události
08:15 – Cesta Laury Samson na challengeru v chilské Colině skončila ve čtvrtfinále. Talentovaná Češka v něm nestačila na Švýcarku slovenského původu Rebeku Masárovou a podlehla jednoznačně 3:6, 2:6. Samson, která do turnaje vstupovala jako 107. hráčka světa, se tak na svou premiérovou účast v elitní stovce bude muset ještě počkat. Masárová si o finále zahraje se Španělkou Guiomarou Maristanyovou.
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16:44 – Carlos Alcaraz si navzdory zdravotnímu problému znovu po roce zahraje o premiérový triumf na Turnaji mistrů v Turíně. Největší favorit se oklepal z mizerného vstupu do zápasu, otočil bitvu s rivalem Benem Sheltonem a nakonec svěřence svého bývalého kouče Juana Carlose Ferrera přetlačil 3:6, 6:3, 7:6. Více informací najdete v článku.
14:23 – Marcelo Arévalo s Matem Pavičem si podruhé zahrají finále Turnaje mistrů a znovu budou útočit na první triumf na závěrečném vrcholu sezony. Ve více než dvouhodinovém semifinále přetlačili po obrovské bitvě 7:6, 6:7, 10:7 nasazené dvojky Christiana Harrisona a Neala Skupskiho.
08:30 – Pikantní náboj bude mít sobotní program na Turnaji mistrů v Turíně, který nabídne oba semifinálové zápasy. Největší favorit Carlos Alcaraz bude čelit rivalovi Benu Sheltonovi, zdravotnímu problému i bývalému trenérovi. Světová jednička Alexander Zverev vyzve svého obávaného protivníka Daniila Medveděva. První semifinále startuje ve 14:30 našeho času. Více informací najdete v článku.