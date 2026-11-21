ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Čtyřhra, finále:
14:00 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – M. Brooksová/Hewittová (1-Brit./USA)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Čtyřhra, finále:
09:00 | Allenová/Bayerlová (2-Brit./ČR) – Grammatikopoulouová/Matoulaová (Řec.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Čtyřhra, finále:
10:00 | Hagemanová/Krejčová (2-Niz./ČR) – Bonelliová/Mantaová (Švýc.)
ITF M15 ANTALYA (Turecko), antuka
Čtyřhra, finále:
08:00 | Baum/Černý (1-ČR) – Lopez/Ujvary (Švýc./Rak.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Dvouhra, semifinále:
09:00 | Gengel (1-ČR) – Aržankin (4-)
Pozn.: České časy začátků jednotlivých zápasů jsou pouze orientační, kompletní přehled na tenisportal.cz.