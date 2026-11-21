Artis se s Jabloncem utkal už podruhé během dvou týdnů. V předchozím střetnutí zvítězil 2:1 a vyřadil Severočechy z poháru, přestože dohrával bez vyloučeného Neila Glossoy. V lize se však domácí před reprezentační přestávkou trápili. Naposledy prohráli v Edenu vysoko 1:4 a prodloužili sérii bez ligového vítězství na čtyři utkání. Jablonec naopak remizoval 0:0 doma s Boleslaví a zůstával těsně pod hranicí elitní šestky.
Po opatrném úvodu využil hostující Jiří Sláma zaváhání Alexise Aléguého ve vlastní šestnáctce. Po zisku balonu přihrával na malé vápno, kam si nabíhal Martin Cedidla, který ale na jeho přihrávku jen těsně nedosáhl. Následně se míče zmocnil domácí Papalelé, jenž skvělou průnikovou přihrávkou našel Adedirana. Nigerijský forvard však brankáře Klemena Mihelaka nepropálil.
Slovinský gólman kapituloval až po hlavičce Sarapaty v 18. minutě, jehož v malém vápně vybídl skvělým centrem kapitán Martin Pospíšil. Hráči Artisu byli i nadále při chuti, což potvrdil Sacha Komljenovič. Jeho pas z pravé strany našel ve vápně Papalelého, jehož zakončení hlavou se odrazilo od břevna za brankovou čáru.
Krátce před koncem prvního dějství vyslal Preisler výstavní centr do šestnáctky hostů, kde číhal připravený Adediran. Nigerijec se nemýlil a přidal krátce před přestávkou už třetí gól Artisu, opět hlavou.
Po změně stran pokračovalo utkání ve vysokém tempu. Krátce po začátku druhého poločasu se pokusil o snížení po rychlém protiútoku hostující Saidou Alioum, z bezprostřední blízkosti ale nedokázal překonat brankáře Richarda Kašíka. Jeho bránu ohrozil ještě střídající Jawo, s jehož pohotovým pokusem si mladý gólman rovněž poradil.
Severočeši koncem utkání dokázali využít zaváhaní defenzivy domácích, kdy po odebrání balonu alespoň snížil Alioum. Domácí ale už žádné další branky nepřipustili a připsali si cennou výhru. Na ni budou chtít jistě navázat v příštím kole, kdy na domácí půdě vyzvou Slovácko. Jablonec naopak v týdnu přivítá v rámci Konferenční ligy švýcarské Lugano. V lize se pak na Střelnici pokusí o reparát proti Pardubicím.
Do souboje týmů z opačných pólů tabulky vstoupila Mladá Boleslav s cílem udržet stoprocentní domácí bilanci, zatímco poslední Zlín stále čekal na první ligové vítězství v sezoně. Středočeši podle očekávání hned od úvodu zatlačili na soupeře a už v šesté minutě se ujali vedení 1:0. Martin Šubert našel přesným centrem na malém vápně Buryána, jenž hlavou ukázkově uklidil míč k levé tyči brány Stanislava Dostála, což po krátkém přezkumu potvrdil i VAR. Ševci se na druhé straně pokusili o rychlou odpověď, Danielu Šmigovi ale v nebezpečné pozici ve vápně chybělo k zakončení jen pár centimetrů.
V aktivním úvodu utkání o sobě dal vědět také domácí David Kozel, jeho technický pokus ale zamířil jen těsně vedle pravé tyče. Poté však šancí postupně ubylo a hlušší pasáž přerušil opět až Buryán, který ale tentokrát ze vzduchu přestřelil. V závěru první půle pak ještě zahrozil ze zajímavé standardní situace Šubert, jeho střela ale těsně přeletěla břevno hostující brány, a skóre se tak do přestávky neměnilo.
Obraz hry se nezměnil ani po změně stran a Mladá Boleslav měla nadále více ze hry. Prostor ke střele ze střední vzdálenosti dostal Jakub Zíka, nicméně jeho pumelici scházela potřebná přesnost. Středočeši se s vedením v zádech nikam nehnali, bezpečně kontrolovali hru a hosty nepouštěli do žádného většího nebezpečí. Klidnou pasáž narušil až čerstvý Solomon John, jehož únik ale zlikvidoval pohotový Dostál.
Ačkoliv se Ševci v závěru pokoušeli o postupný útok, jejich snahy narážely na pevnou boleslavskou obranu i nedostatek odvahy a kreativity. Svěřenci Aleše Majera tak pohodlně uhájili jednogólové vedení a připsali si již osmou ligovou výhru v probíhající sezoně. V příštím kole bude Boleslav usilovat o prodloužení domácí vítězné vlny proti Olomouci, Zlín pak čeká těžká zkouška na Spartě.
Baník ve 14. kole Chance Ligy zvítězil na půdě brněnské Zbrojovky a dočkal se první ligové výhry od konce srpna, díky čemuž se vzdálil ode dna tabulky. Teplice se během reprezentační přestávky dostávaly z vysoké porážky 1:4 s Pardubicemi. Severočeši měli navíc na kontě jediné vítězství z posledních pěti kol, přesto se v tabulce drželi díky lepšímu skóre ve skupině o titul. Hosté si z předešlých čtyř návštěv na ostravské půdě odvezli pouhý bod a pokaždé tam jako první inkasovali.
O první vzruch se postarali hned ve druhé minutě domácí, jenže Václav Jurečka v nadějné pozici zakončil jen slabě doprostřed branky, kde stál připravený Matouš Trmal. Skláři kontrovali aktivitou v podání Josefa Švandy či individuálními pokusy Hopiho, ostravská obrana si však s jejich centry i kličkami poradila.
Velká příležitost přišla v 16. minutě po sérii rohových kopů Slezanů. Odražený míč si na hranici šestnáctky našel kapitán Michal Frydrych, jehož tvrdá rána trefila břevno teplické branky a následná dorážka proletěla nad.
V dalších minutách hráli prim brankáři. Zatímco Viktor Budinský zasáhl proti Hopimu, Trmal na druhé straně opět proti Jurečkovi i proti Rhodrimu Smithovi. Ve 38. minutě už byl na opačné polovině úspěšnější Hopi, který obstřelem zužitkoval šikovnou kolmici od Matěje Pulkraba. On sám mohl za pár desítek vteřin skórovat, trefil ale tyč.
Baník se gólu dočkal v 54. minutě. Dobývání teplického vápna dlouho k ničemu nevedlo, tak Artur Musák napřáhl z dálky a krásnou ranou pod břevno srovnal skóre. Po hlušší pasáži to na tribunách zahučelo v 65. minutě, kdy Abdullahi Bewene postrašil Trmala, gól ale padl na druhé straně.
V 69. minutě se blýskl Radosta krásným obstřelem zpoza šestnáctky poté, co sebral odražený míč po zákroku Budinského. Obraz hry se poté opakoval, Baník držel míč a snažil se srovnat krok, remízy se proti Sklářům ale nedočkal. V nastavení byl totiž gól Dantayeho Gilberta odvolán pro ofsajd.