Trpišovský, stejně jako všichni slávisté, věděl, že na Hané čeká mistra těžká partie. Kouč sešívaných neskrýval, že se to potvrdilo a z tříbodového zisku měl po reprezentační pauze velkou radost. "Bylo to hodně náročné. Sigma hrála pod novým trenérem, naštěstí jsme si pomohli standardkou," oddechl si kouč po trefě Mojmíra Chytila.
"Sigma potvrdila kvalitu, pro nás to bylo extrémně těžké. Pomohli nám hodně střídající hráči," uznal Trpišovský. Připustil, že dělat zásahy do týmu, který ve šlágru vedl, bylo těžké.
"Je těžké střídat hráče jako Chytil, ale bylo třeba dodat energii. Měli jsme tam i nedorazy, které vyplynuly z dobrého pohybu domácích," vysvětlil kouč Slavie. "Na posledních dvaceti metrech ale vládla naše skvělá defenziva. Sigmu jsme nepustili do vyložené šance," dodal.
Už v prvním poločase si ale volal k lavičce hned tři své svěřence. Co se stalo? "Nevyšla nám sázka na Kubiaka, když vypadl ze sestavy Provod. Vsadili jsme na silového hráče, ale on byl daleko a Janošek se Syllou nám tam dělali problém. Měli to chytře udělané. Tak jsme si to vyříkávali a hledali viníka," prozradil Trpišovský, s čím nebyl spokojený. "V tomhle směru pomohla přestávka, kdy jsme si všechno ukázali a hned se to zlepšilo," oddechl si.
Tříbodový zisk tak po závěrečném hvizdu hřál Slavii, kouč ale našel jeden obrovský kaz duelu na Hané. Bylo jím zranění Mosese, který ze zápasu odstoupil v 72. minutě. "Je mi ho líto, protože absence bude asi delší a nás čekají velké zápasy jako třeba s Bayernem. To zranění nebylo fatální pro tento zápas, ale do budoucna, kdy nám bude chybět," litoval kouč.