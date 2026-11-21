Domácí se chtěli vrátit do první čtyřky tabulky, přesto začali pomaleji a Cagliari bojovalo o každý metr hřiště. Kaiki měl první větší šanci Coma, navedl si míč z levé strany do středu, ale jeho pokus mezi tři tyče nezamířil. Hosté se sice snažili, ale žádnou vyloženou šanci si dlouho nevytvořili. Blízko gólu byli až po fantastickém průniku do vápna, Daniel Maldini však těsně minul branku. Domácí se ujali vedení v polovině první půle, kdy si na skvělý centr Couta naskočil Jacobo Ramon a hlavou nekompromisně skóroval.
Ramon následně předvedl stejně důležitý zákrok i na druhé straně hřiště. Paul Mendy už se po přihrávce Maldiniho chystal dorážet z bezprostřední blízkosti, ale španělský obránce v poslední chvíli zasáhl a míč odrazil od senegalského útočníka těsně vedle tyče. Como si vedení udrželo až do přestávky a krátce po změně stran ho zdvojnásobilo. Couto znovu prokázal své kvality, když poslal do vápna další prudký centr, který Lucas Da Cunha usměrnil hlavou do horní části branky.
Hosté se pokusili oživit hru střídáním, ale domácí je nakonec k ničemu nepustili, dobře drželi míč a snažili se přidat třetí branku. Anastasios Douvikas měl k pojistce blízko, ale v nastaveném čase trefil pouze břevno.
Remíza 1:1 na hřišti Neapole v minulém kole mírně přibrzdila rozlet Lazia a vlažný úvod na stále poloprázdném Stadio Olimpico naznačoval, že reprezentační přestávka týmu příliš neprospěla. Hosté vycítili šanci překvapit lídra soutěže a hrozili otevřením skóre, Amar Fatah si vypracoval nadějnou pozici z vnitřní strany levého křídla, ale v rozhodující chvíli mu chyběl klid a vypálil vysoko nad branku.
Lazio trestalo neproměněnou šanci krutým způsobem a v 25. minutě se v této sezoně Serie A ujalo vedení už podesáté. Gustav Isaksen odcentroval z pravé strany a našel přesně hlavou zakončujícího Tijjaniho Noslina, který skóroval ve druhém vzájemném duelu na tomto stadionu v řadě.
Pátý gól, na kterém se nizozemský útočník podílel v posledních čtyřech zápasech, dělil oba celky i o poločasové přestávce. Vzhledem k tomu, že v pěti z posledních šesti domácích ligových zápasů Lazia se střelecky prosadily oba týmy, Lecce zdaleka nebylo bez šance, což těsně před pauzou potvrdil Konan N’Dri, který se uvolnil do středu a vyzkoušel pozornost Christose Mandase. Přestože domácí vedli, tým Gennara Gattusa se po změně stran nadále trápil. Další příležitost k vyrovnání Lecce promarnilo, Tiago Gabriel nedokázal z nadějné pozice usměrnit hlavičku mezi tři tyče.
Neefektivita Lecce byla znovu potrestána a manko hostů narostlo na dvě branky. Centr z pravé strany našel Kennetha Taylora, který patičkou posunul míč do dráhy Tijjaniho Noslina, jenž svou druhou trefou v zápase prostřelil Wladimira Falconeho u bližší tyče a zajistil domácím klid.
Dvougólové manko bylo pro hosty konečnou, v 90. minutě navíc Davide Frattesi přidal třetí gól nádherným lobem přes bezmocného Falconeho. Zdecimované Lecce tak zůstává jen tři body nad pásmem sestupu a trenér Eusebio Di Francesco natáhl svou sérii bez vítězství proti Laziu na 11 zápasů.
Navzdory nedávnému propadu tabulkou začala Parma aktivně a už ve druhé minutě musel Mile Svilar zasahovat proti střele Mariana Troila z úhlu. Nesta Elphege byl vzápětí u rohového kopu dříve než brankář, ale hlavičkoval nad. Římané se postupně dostali do tempa a Giovanni Daffara musel likvidovat dalekonosný pokus Nahuela Moliny, zatímco Mario Hermoso zkusil štěstí povedeným volejem z dálky, který však přeletěl branku.
AS Řím v této sezoně vedl v poločase v sedmi zápasech, což bylo nejvíce v lize, a i tentokrát se dostal do vedení díky osvědčenému střelci. Emanuele Lulli odcentroval a Donyell Malen se parádně otočil kolem obránce, aby vstřelil svůj 13. gól v sezoně napříč všemi soutěžemi, z toho devátý v Serii A. Parma se pokusila o odpověď přes Mandelu Keitu, ale jeho rána Svilarovi starosti nenadělala.
Po změně stran však stačilo Parmě pouhých devět minut k vyrovnání, když Troilo vysunul Elphegeho, který chladnokrevně překonal Svilara v situaci jeden na jednoho. Tento moment Římany probudil a nebýt skvělého zákroku Daffary, mohli si vzít vedení zpět. Gianluca Mancini se nejvýše vyšplhal na rohový kop, ale domácí gólman dobře zareagoval a míč do sítě nepustil. O chvíli později už ale Giallorossi vstřelili svůj 33. ligový gól v ročníku, když Malen potrestal nepovedený odkop Troila a přesně zakončil svůj druhý zásah v zápase.
Krátce poté bylo rozhodnuto, když Rodrigo Mora dorazil míč do sítě ze stejné pozice a pečetil další tři body pro AS Řím. Na závěr se dostalo i na oslavy hattricku, který Malen zkompletoval po pěkné přihrávce od Wesleyho Francy. Hostující kanonýr v 90. minutě přidal svůj čtvrtý a týmový pátý gól, když obešel Daffaru a zakončil do prázdné branky. Velkolepé vítězství posunulo AS Řím na druhou příčku tabulky, jen dva body za městského rivala Lazio. Parma naopak zůstává jen bod nad sestupovým pásmem po páté vzájemné prohře v řadě.
Do tohoto zápasu vstupovala Neapol s pouhými pěti výhrami z 15 utkání ve všech soutěžích (3 remízy, 7 proher) – což je nejhorší bilance v této fázi sezony pod vlastnictvím Aurelia De Laurentiise – a Partenopei tak měli co napravovat. Snahu domácích napadat soupeře od samého začátku jim ale upřít nelze. Scott McTominay nejprve svou střelou těsně minul branku a vzápětí Matteo Politano prověřil pozornost brankáře Lucase Perriho.
Hostující brankář musel v první půli stále více zasahovat, když zneškodnil další pokus McTominaye a následně vyrazil tvrdou ránu Rasmuse Höjlunda. Fanoušci Neapole museli být po první půli zklamáni, že jejich tým nevede, a další šance vyprchala, když byla zblokována hlavička Kevina De Bruyneho směřující do sítě. To málem otevřelo dveře Turínu, který mohl jít do vedení, kdyby v poslední minutě první půle Rolando Mandragora nezazvonil na břevno prudkou ranou z dálky.
Bezbrankový stav po prvním poločase znamená, že Neapol v posledních 14 ligových zápasech neinkasovala v obou poločasech, ale pro frustrované neapolské příznivce to byla jen malá útěcha. Krátce po změně stran se hosté pokusili o ofenzivní vzmach, kdy Zakarija Abuchlal vypálil těsně mimo a střídající Nikola Vlašič poslal svůj pokus zblízka jen těsně nad břevno.
Tvrdou ránu McTominaye znovu zlikvidoval Perri a udržel bezbrankový stav i po odehrané hodině zápasu. Noa Lang byl dalším hráčem Neapole, který se dostal do zakončení, ale jeho přízemní střelu opět vyrazil Perri, tentokrát dostatečně daleko od dobíhajícího McTominaye. Příležitosti se množily, když Höjlund pálil přímo do Perriho, ten však už nedokázal zabránit McTominayovi, který po zisku míče vysoko na útočné polovině z kopačky Langa napálil míč přízemní ranou k tyči a 17 minut před koncem poslal Neapol do vedení.
Fanoušci Turína, kteří cestovali na jih, musí být zklamáni, že nadějný výsledek nakonec ztratili. Turín se po prohře propadl na 12. místo, čtyři body za osmou Neapolí. Partenopei nyní prohráli pouze dva z posledních 23 vzájemných zápasů (16 výher, 5 remíz) a doma proti Granata neprohráli už 15 utkání v řadě (10 výher, 5 remíz). Druhá výhra v posledních šesti ligových zápasech (2 remízy, 2 prohry) je pro ně vítanou vzpruhou.